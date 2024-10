Dibusz Dénes szerint helyén kell kezelnünk magunkat

Dibusz Dénes és Sallai Roland szerint is a reálisan kell kezelni a hollandok ellen 1-1-gyel végződött találkozót a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában, és hétfőn a bosnyákokkal szemben is meg kell tartaniuk a pénteken mutatott csapategységet.

Dibusz szerint mindenki beletette a maximumot a mérkőzésbe, fegyelmezett és zárt védekezést nyújtottak, pedig többen is problémákkal küzdenek. A közvetett szabadrúgásról elmondta, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominikkel találták ki azt a kirúgási figurát, amellyel meg akarták lepni a hollandokat, ez első próbálkozásra sikerült, másodikra viszont nem.

„A másodiknál kérdeztem tőle, hogy mi legyen, azt mondta, legyen ugyanaz. Leraktam a labdát, majd megváltoztatta magában ezt a döntést, mivel látta, hogy nem támadják le, bár nyilván nem tudták volna letámadni, mivel nem volt játékban a labda. Sajnos itt hozott egy rossz döntést” – mondta a vegyes zónában a ferencvárosi hálóőr, aki azt is elárulta,

a szabadrúgásnál a sorfalból senkinek sem szabadott szétugrania, ugyanakkor azt is kiemelte, egy ilyen szituációt az ellenfél sem gyakorol, tehát a hollandok is rögtönöztek a pályán, amiből végül nem született gól.

A 33 esztendős kapus szerint mindenképpen pozitívum, hogy a németek elleni ötgólos vereséget követően ennyire egységesen, önfeláldozóan és fókuszáltan tudtak játszani, gyakorlatilag 85 percen keresztül védekeztek, és próbáltak visszatérni ahhoz a játékhoz, amely tavaly jellemezte a csapatot.

„Helyén kell kezelnünk magunkat és azt, hogy mire képes ez a csapat reálisan, és milyen játékkal tudunk eredményt elérni. Azt gondolom, ez most működött” – hangsúlyozta Dibusz, majd hozzátette, az első félidőben többször tudtak kontratámadást indítani, és a jó védekezésük miatt a hollandoknak szinte az egész mérkőzésen nem alakult ki komolyabb helyzetük.

Úgy vélte, a hollandok elleni döntetlenből

még nem lehet arra következtetni, hogy hétfőn majd Boszniában is könnyedén „lehozzák a meccset”, mivel az sem lesz könnyebb, ugyanis a bosnyákok épp úgy győzni akarnak majd, mint a magyarok.

A gólszerző Sallai Roland szerint centiken múlt, hogy az első lövése a kapufán landolt és nem a hálóban, de a 32. percben szerzett gólja kárpótolta.

„Azért maradjunk a realitás talaján, mégis a holland válogatott ellen játszottunk. Rengeteget dolgoztunk és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt, mert visszatértünk arra az útra, ahonnan elindultunk és a nagy válogatottak ellen is sikeresek voltunk. Ez az az egység, amit a következő mérkőzéseken is mutatnunk kell” – hangsúlyozta a nemrég a török Galatasarayhoz igazolt Sallai, majd bevallotta, hogy nem volt százszázalékos formában, kötéssel játszott és fájdalmai is voltak, de ezt félre tudta tenni arra a 65 percre, amíg a pályán volt.

„Ameddig a szívem visz és a szövetségi kapitány is engedi, addig én a pályán maradok!”

Az 55-szörös válogatott támadó szerint nehéz mérkőzés vár rájuk hétfőn Zenicában, ahol ugyanazt a csapategységet kell mutatniuk, mint a hollandok ellen.

Kiemelt kép: A magyar válogatott tagjai a Himnuszt éneklik a hollandok elleni Nemzetek Ligája mérkőzés után a Puskás Arénában 2024. október 11-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)