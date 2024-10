Csoboth szerint elégedettek lehetnek az eredménnyel

Csoboth Kevin szerint bár a holland labdarúgó-válogatott emberhátrányban végül egyenlíteni tudott, mégis elégedett lehet a magyar csapat, hogy egy ilyen erős ellenféllel szemben képes volt pontot szerezni pénteken a Nemzetek Ligájában.

A 24 éves támadó az 1-1-gyel zárult mérkőzést követően a vegyes zónában felidézte, hogy a 79. percben lecsapott egy lecsorgó labdára, az ellenfél csapatkapitánya, Virgil van Dijk pedig elkésett, ütemet tévesztett, így számára egyértelmű volt, hogy „dobni fogja magát”. Az MTI érdeklődésére pedig azt is elárulta, hogy mire gondolt abban a pillanatban, amikor a liverpooli védőt kiállították.

„Egyértelműen azt éreztük, hogy meg lehet a mérkőzés, és talán a második gólt is be tudjuk rúgni, de azt is tudtuk, hogy a hollandok annak ellenére próbálkoznak majd, hogy eggyel kevesebben vannak. Sajnos megszerezték az egyenlítő gólt, utána a mérkőzés legvégén már ők álltak be védekezni, mivel ilyen körülmények között nekik jó volt a döntetlen is. Sajnálom, hogy nem tudtuk rárúgni a másodikat” – mondta a svájci St. Gallen játékosa, aki hozzátette,

a mérkőzés előtt aláírták volna ezt a végeredményt, de frusztráló, hogy emberelőnyben kapták az egyenlítő gólt. Ugyanakkor kiemelte, hogy egy nagyon erős válogatott ellen sikerült pontot szerezniük, amely végig irányította a mérkőzést.

Csoboth úgy vélte, jó formában érkezett a nemzeti együtteshez, mert az előző összetartás óta három gólt is szerzett új csapatánál, és reményei szerint a mostani szünet után is ott folytatja majd, ahol abbahagyta, viszont jelenleg csak és kizárólag a bosnyákok elleni összecsapásra koncentrál.

„Két teljesen más meccsről beszélhetünk, itthon a bosnyákok eléggé beálltak védekezni, nehéz volt őket feltörni, és nem is tudtuk igazán. Én inkább a kontrákra vagyok specializálódva, de akkor ehhez kevés hely volt. Hátha most idegenben már az első félidőben meg tudjuk szerezni a vezetést, és akkor ha kijjebb jönnek, lehet lesz lehetőségem ismét kontrázni” – mondta Csoboth.

A nemzeti együttes – amely Gera Dániel személyében újoncot is avatott – negyven év, sorozatban kilenc vereség után először nem kapott ki Hollandiától. Hétfőn pedig a bennmaradás szempontjából kiemelkedően fontos mérkőzés vár Marco Rossi szövetségi kapitány együttesére, amely a csoportban sereghajtó Bosznia-Hercegovina vendége lesz Zenicában.

