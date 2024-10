Dárdai Pál és felesége is megszólal Csisztu Zsuzsa műsorában a Nemzeti Sportrádióban

Több új műsorral várja októbertől hallgatóit a Nemzeti Sportrádió, köztük Csisztu Zsuzsa kéthetente kedd délutánonként hallható Profil című podcastjával. A sportlegendákat középpontba helyező műsor vendége lesz Dárdai Pál és megszólal felesége is, továbbá Suhajda Szilárd portréját is megrajzolja a Profil, a sportoló özvegye által.

Még több érdekességet, elgondolkodtató beszélgetést és izgalmas sportpillanatot kínál hallgatóinak októbertől a Nemzeti Sportrádió. Sportlegendák titkaival, utánpótlás-tehetségek portréjával és horgászsport témájú új műsorokkal is várják az érdeklődőket. Az új műsorok adásait nemcsak élőben lehet majd követni, podcast formájában is elérhetők lesznek.

Az újdonságok között október 8-tól hallható kéthetente keddenként 13:30-tól Csisztu Zsuzsa Profil című műsora, amelyről a Család-barát stúdiójában beszélt részletesen az olimpikon, jogász, sportszakember, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője. „A sportvilágban szereplők emberi oldala érdekelt mindig. Persze fontosak az eredmények, a statisztikák, de engem az foglalkoztat, miként jutott el a céljáig, érte el az adott teljesítményt, milyen egyéni képességek, szorgalom, esetleg szerencsefaktor áll mindezek mögött” – mondta Csisztu Zsuzsa a korábban már videómegosztón is követhető, októbertől pedig a Nemzeti Sportrádióban is hallható műsora mögött húzódó motivációjáról.

Az elsőként október 8-án jelentkező adás vendége Dárdai Pál lesz. A többszörös magyar válogatott labdarúgó, a nemzeti tizenegy korábbi szövetségi kapitánya, a Hertha BSC egykori játékosa, majd vezetőedzője érzéseit is megfogalmazza annak kapcsán, mit jelentett számára belépni a német klubcsapat otthonába játékosként, edzőként, apaként. Csisztu Zsuzsa azt is elárulta, a Profil folytatásában Dárdai Pál felesége is megszólal, aki életében először ad interjút.

A műsor az ősz folyamán a tavaly Himaláján elhunyt hegymászó, Suhajda Szilárd portréjával is várja a hallgatókat, amely során özvegye, Legindi Tímea is megszólal. „Már a tragédia előtt is tartottam vele a kapcsolatot. Szerettem volna, hogy elmondja, miként dolgozható fel édesanyaként, feleségként is egy ilyen veszteség, de nem akartam őt sürgetni. Végül sikerült megvalósítani a beszélgetést. Őszinte, személyes történetet ismerhetnek meg a hallhatók, amely méltó emléket állít Suhajda Szilárdnak” – emelte ki Csisztu Zsuzsa.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Nemzeti Sportrádió Budapesten az FM 105,9-en, online a nemzetisport.hu és az m4sport.hu oldalon.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga