Krizsán Xénia: Szeretnék még szerepelni a jövő évi vb-n

Krizsán Xénia Európa-bajnoki bronzérmes, az idei párizsi olimpián hetedik hétpróbázó még mindenképpen szeretne szerepelni a jövőre Tokióban sorra kerülő szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

„Most még egy kicsit messzinek tűnik a Los Angeles-i olimpia, mert arra még négy évet kell várni, és ez rengeteg munka a felkészülés során, ezért biztosra a jövő évet látom, hogy ott a világbajnokságon még szeretnék majd szerepelni” – mondta az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a tavalyi budapesti vb-n negyedik többpróbázó, majd hozzátette, szívesen visszatérne Tokióba kijavítani a három évvel ezelőtti nyári játékokon elért 13. helyét.

Az MTK 31 éves sportolója elárulta, hogy az idei olimpián még elégedett volt a helyezésével, de pár nap múlva már többre vágyott, viszont az egyértelműen jó élmény volt számára, hogy teltház előtt versenyezhetett. Krizsán a hosszabb pihenőjét követően hétfő délután ül le egyeztetni edzőjével, Szabó Dezsővel és – amint elmondta – elsősorban meg szeretné nyugtatni, hogy folytatja pályafutását.

„Azért céloztam meg a jövő évi vb-t, mert úgy gondoltam, sokkal többen fogják abbahagyni az olimpia után, de eddig csak egy-két versenyző jelentette be, hogy hivatalosan is elbúcsúzik az atlétikától. Még azért reménykedem benne, hogy lesz egy-két hölgy, aki visszavonul. Nagyon kemények a lányok és természetesen élvezik a versenyzést, de akár azt is el tudom képzelni, hogy például a háromszoros olimpiai bajnok Nafi Thiam még Los Angelesben is ott lesz” – jegyezte meg a magyar sportoló, akit érdekel az edzősködés, és az aktív karrierjét követően hosszú távon képzeli el magát az atlétikapálya mellett.

A tokiói vb-re jövő szeptember 13. és 21. között kerül sor.

Kiemelt kép: A negyedik helyezett Krizsán Xénia a női 100 méter gátfutás döntője után a 129. Atlétika Magyar Bajnokságon a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban 2024. június 30-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)