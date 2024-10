A címvédő Bagnaia duplázott Japánban, kolumbiai világbajnoka van a Moto3-nak

Az olasz Bagnaia 2019 óta szerepel a MotoGP-ben, és a 26. futamgyőzelmét ünnepelhette Motegiben. Ráadásul a szombati sprintfutamot is megnyerte, így – négy futammal a szezon vége előtt – 10 pontra csökkentette hátrányát a pontversenyben vezető Jorge Martínnal szemben, aki ezúttal második lett.

„Sikerült tizenegy pontot behoznunk ezen a hétvégén, ez volt a maximum, és ezért vagyok nagyon boldog.

– nyilatkozta a győztes Bagnaia a verseny után.

Bajnoki riválisa, Martín így foglalta össze élményeit: „Nagyszerű, kemény verseny volt. Közel voltam a győzelemhez és Peccóhoz (Bagnaia), így persze meg akartam próbálni az előzést, a végsőkig nyomtam. De amikor két körrel a vége előtt volt néhány rázós pillanatom, úgy döntöttem, inkább visszaveszek és a biztos pontokért hajtok. Gratulálok Peccónak, nagyon örülök a második helynek!”

