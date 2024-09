Téves bírói döntés született a foci-Eb egyik legvitatottabb eseténél

A spanyol Relevo honlap idézett az UEFA játékvezetői bizottságának jelentéséből, amely szerint ebben az esetben „büntetőt kellett volna ítélni”.

Cucurella kezezése 1-1-es állásnál történt a hosszabbításban, az angol Anthony Taylor azonban továbbot intett és a VAR sem avatkozott be. A meccset Mikel Merino 119. percben szerzett góljával a – később az Európa-bajnoki címet megszerző – spanyolok nyerték 2-1-re.

