Térdsérülés miatt hónapokra kidőlt a Barcelona bástyája

Az eset a Villarreal elleni bajnokin történt vasárnap: a 32 éves hálóőrnek a szünet előtt egy felugrás utáni leérkezésnél megsérült a három évvel ezelőtt kétszer is megműtött jobb térde. Percekig ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról, és nem tudta folytatni a játékot. Az első jelentések szerint elszakadt a keresztszalagja,

„A tesztek kimutatták, hogy az első csapat játékosa, Marc-André ter Stegen jobb térdében teljes szalagszakadás történt” – írta honlapján a Barcelona.

❗ [MEDICAL NEWS]

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024