Bastianini a Ducati 100. győzelmét szerezte, Martín növelte előnyét a MotoGP pontversenyében

A 27 körös futamon Bastianini óriási csatát vívott az elsőségért a vb-éllovas Jorge Martínnal, és bár márkatársa az utolsó körig vezetett, az olasz versenyző egy bátor előzéssel elé került, s megnyerte a viadalt.

Bastianini ezzel megszerezte a Ducati 100. győzelmét a király-kategóriában, és a harmadik helyre előrelépett az összetettben.

így nem szerzett pontot.

CAN YOU BELIEVE IT?! 🤯@88jorgemartin has just been GIFTED a possible 29-point championship advantage! 💥#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/p0mUTnHABL

