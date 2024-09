Betliztek a Ferrarik, Norris rajtolhat az élről a Szingapúri Nagydíjon

Az összetettben második helyezett 24 éves pilótának ez az idei ötödik, pályafutása hatodik pole pozíciója. Mellőle a címvédő, háromszoros világbajnok és a pontversenyben éllovas holland Max Verstappen indulhat, míg a harmadik a Mercedes brit pilótája, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton volt.

A Ferrari spanyolja a második perc végén lehúzódott, hogy elengedje a gyors körén lévő Oscar Piastrit, a gumijai sok koszt szedtek össze, a célegyenesre fordulva a kigyorsításnál pedig megcsúszott, majd megpördült az autó, amely a hátuljával csapódott a falnak. A Ferrarit emelővel távolították el a pályáról.

A 62 körös Szingapúri Nagydíj (magyar idő szerint) vasárnap 14 órakor rajtol.

🚩 RED FLAG 🚩

Sainz goes into the barriers at the final corner 💥

He looks okay 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS

— Formula 1 (@F1) September 21, 2024