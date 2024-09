Okosabb és könnyebb játék a tenisznél: hódít a padel

Kék alap, üvegfal, 10x20 méteres terület – így néz ki a távolról is felismerhető padelpálya. Szakértőnk elmondta, mi az oka annak, hogy egyre kedveltebb ez a teniszhez hasonlító sport, amit a friss levegőn űzhetünk. Jó esély van rá, hogy egyre több helyen lesz lehetőségünk kipróbálni a mexikói eredetű játékot, így érdemes már most kigondolni, ki legyen a két párosunk tagja és hol fogunk játszani.

Míg hazánkban kevesen hallottak róla, a padel sok országban óriási népszerűségre tett szert, Spanyolországban már többen játszák, mint a teniszt. De Svédországban, Angliában és Olaszországban is rohamosan terjed a padelezés, amit inkább párosban játszanak, mint egy az egy ellen. A Magyar Padel Szövetség 2018 tavaszán alakult, ekkor épült az első néhány hivatalos padelpálya is, azóta pedig terjedőben van a szórakoztató sport.

Papp Ákos, a Holland Pázsit vezetője Hollandiából ismerte meg a padelt néhány évvel ezelőtt, majd több pályát is építettek.

„A holland gyártónk mutatta, hogy a teniszre fejlesztett műfűalap mellett már padelre kialakított műfüves pálya is elérhető. Ezt a kék színéről lehet elsőre megismerni, de természetesen van, aki zöldet kér, hogy minél természetközelibb hangulata legyen a pályának. Magyarországon először teniszklubok kezdtek el padelpályákat kialakítani, ami logikus is, hiszen a padel a tenisz területének harmadán játszható, így sokkal többen tudnak egyszerre sportolni ugyanakkora területen. Viszont egyre gyakoribb, hogy magánszemélyek építtetnek maguknak pályát, egy nagyobb udvarban elfér a 200 négyzetméter területű padelpálya, az üvegfal és a kerítés miatt pedig nem kell aggódni, hogy a labda átrepülne a szomszédba” – osztotta meg tapasztalatait a pázsitszakértő.

Mi a padel népszerűségének titka?

A teniszhez hasonló pontozású játék abban különbözik elődjétől, hogy sokkal gyorsabb, kevesebb futást igényel. A fallabdához (squash) hasonlóan a padel elsajátítása is könnyebb, mint a teniszé, és a különböző szinten lévő játékosok is jobban tudnak egymás ellen játszani.

„Egyből beleszerettünk, hogy élvezetesebb a játék, több a labdaérintés, mint a teniszben, és az is előnyös, hogy az ízületeket kíméli, mégis tökéletesen átmozgatja a testet. Ezért is határoztunk úgy, hogy az új, fóti Holland Pázsit Műfű Centrumba mindenképp fogunk padelpályát építeni. Így minél többen kipróbálhatják ezt a felvillanyozó sportot, ráadásul gyönyörű környezetben. A játék után levezetésképp sétálhatnak egyet a kertben, ahol nemcsak megtekinthetik, hanem ki is próbálhatják a legújabb környezetbarát, 100% holland műfűtípusokat.”

„A padelpálya speciális padel műfű leterítésével és a megfelelő alapozással került kialakításra, hogy biztonságos sportolást nyújtson minden korosztálynak, és persze megfelelően pattogjon fel róla a labda”

– ismertette a Holland Pázsit vezetője.

Mára a teniszpályák építésénél is többen választják a műfűalapot a hagyományos salak verzióhoz képest, mert eső után egy-két perccel már újra száraz, és a nagy nyári aszály idején sem porzik. A padelpályákon pedig más burkolat nem is jellemző, jóval kedvezőbb áron lehetséges padelpályát létrehozni, mint egy 600 négyzetméteres teniszpályát, így jó eséllyel egyre több hotelben, strandon, akár közterületen fogunk velük találkozni.

Hasznos tanácsok az első padeljáték előtt

Bár a két sport sokban hasonlít egymásra, ne a teniszütőnket vigyük magunkkal a padel edzésre, ugyanis a padel ütő habszivacs belsejű. A legegyszerűbb, ha először kölcsönözzük a felszerelést a pályán.

Mint minden sportnál, a padelnél is kihagyhatatlan az alapos bemelegítés, különös tekintettel a boka, váll, kar területére. A boka a játék során a leginkább igénybe vett ízület, ezért a cipő választásánál érdemes figyelni rá, hogy stabilan tartsa a lábunkat.

Első alkalommal valószínűleg még nem fogunk tudni kétórás mérkőzést egy szuszra lefolytatni, bőven elég egyórás játékkal elkezdeni az ismerkedést.

Aki pedig szeptember 21-én Fót környékén jár, az rögtön ki is próbálhatja az új padelpályát a Holland Pázsit Műfű Centrumban, ahol a szervezők színes, ingyenes programokkal látják vendégül a látogatókat az Opening Partyn.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)