„Parádés volt a magyar paralimpiai csapat párizsi szereplése"

A paralimpiai csapat párizsi szereplése parádés volt, tizenöt érmet gyűjtöttek össze sportolóink – mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Úgy fogalmazott, szépen csillog az öt arany, a hat ezüst és a négy bronz is, de a sport mindig a küzdésről szól – hogy lehet magasabbra ugrani, lehet gyorsabban futni –, ezért a következő paralimpián majd még jobb eredményt szeretnénk elérni.

A sportot, a parasportot, a paralimpiát, a fogyatékossággal élők sportját eddig is kiemelten támogatta a KDNP és a Fidesz szövetsége, kiemelten kezelte a kormányzat ezt a területet, és ezt így fogja tenni a következőkben is – mondta az államtitkár.

Hozzátette:

a parasport nem csak a sportról, a küzdésről szól, hanem arról is, hogy olyan emberek vállalják a versenyzést, akiknek egyébként a mindennapokban is megvan a saját küzdelme, akik a mindennapok hősei.

Úgy folytatta: szurkolóként maga is láthatta Párizsban azt a fajta kitartó küzdést, erőfeszítést, ami nemcsak a sportról szól, hanem a mindennapi életről is. Arról, hogy ők önmagukban értékek, érték az az élet, ahogy ők folytatják, ezért minden magyar nevében is büszkén vállalhatjuk a párizsi szereplést – mondta Fülöp Attila.

Kijelentette: a kereszténydemokrácia alapelveihez hozzátartozik az esélyteremtés, hozzátartozik az, hogy segítsük azokat, akik egyébként a saját területükön küzdenek, dolgoznak, de valamiért támogatásra szorulnak. Ezért KDNP-s államtitkárként azt tudom mondani, hogy a jövőben is kiemelten fogunk figyelni parasportolóinkra, a fogyatékossággal élőkre azért, hogy a sportban is meg tudják mutatni, példát tudjanak mutatni küzdésről, teljesítményről, élni akarásról – mondta Fülöp Attila, köszönetet mondva a sportolók teljesítményéért.