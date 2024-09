Szoboszlai: Büszke vagyok a csapatra

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya azt mondta, büszke az együttesre és a társaira, mert olyan választ tudtak adni a németektől szombaton elszenvedett 5-0-s vereségre, amire ő maga is számított.

A Liverpool 23 éves középpályása a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulós mérkőzése, a Bosznia-Hercegovinával a Puskás Arénában játszott keddi 0-0 után úgy fogalmazott, a csapat elindult a jó irányba, amit folytatni szeretne. „Természetesen mindenki jobban örült volna a három pontnak, de szerintem nem megszokott, hogy a válogatott egy olyan vereség után, mint amilyen a németországi volt, ennyire motiváltan és ilyen küzdőszellemmel játszik” – jelentette ki.

Szoboszlai kiemelte, nemcsak az ő szabadrúgásból elért kapufája, hanem az összes kimaradt helyzet „idegesíti”, ugyanakkor azt pozitívan kell értékelni, hogy a bosnyákok ellen ilyen sok lehetőséget tudtak kidolgozni.

„Minden szurkolónak köszönjük, aki eljött a stadionba, mert az ilyen nehéz időszakokban van rájuk igazán szükségünk”

– fogalmazott, egyúttal azt is elárulta, hogy a mérkőzésen mindent pontosan úgy sikerült megvalósítaniuk, ahogyan azt a kezdő sípszó előtt, illetve a félidőben megbeszélték és eltervezték az öltözőben. Szoboszlai dicsérte a meccset végigjátszó, mindössze másodszor válogatott Nikitscher Tamást, akinek szombaton – mint mondta – nem volt könnyű dolga a németek ellen beszállni az első válogatottsága alkalmával.

„Le a kalappal előtte, mert ma szerintem olyan teljesítményt nyújtott, amire senki nem számított”

– jelentette ki Szoboszlai a kecskeméti futballistáról.

Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia szélsője elmondta, bosszantja, hogy két lövése közül egyikből sem lett gól, mert ha legalább az egyik a hálóban köt ki, akkor a magyar válogatott nagy valószínűséggel megnyerte volna a meccset.

„Az ellenfél meglehetősen passzív volt, átadta a területet, és sajnos a kapusuk volt ma a legjobb közülük, gratulálok neki”

– nyilatkozta a 31 éves játékos. „Ennyi helyzet alapján, ha egy góllal is, de nyerni kellett volna, úgyhogy ez most számomra olyan, mint egy vereség. Úgy gondolom, hogy a játékunkkal nem volt probléma, csak az eredményességünkkel.” Nagy elárulta, a hétvége során igyekeztek kielemezni és átbeszélni a németországi mérkőzésen elkövetett hibákat, amelyeken próbáltak javítani, érzése szerint ez sikerült is. „A szövetségi kapitány is azt mondta, hogy felemelt fejjel távozhatunk a stadionból, mert mindent megtettünk, de természetesen egy kicsit csalódottak vagyunk az eredmény miatt” – mondta a Puskás Akadémia labdarúgója.

A magyarok két kör után egy ponttal a 3. csoport negyedik helyén állnak. Legközelebb október 11-én a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Boszniában vendégeskednek.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország – Bosznia-Hercegovina mérkőzés után a Puskás Arénában 2024. szeptember 10-én. Magyarország – Bosznia-Hercegovina 0-0. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)