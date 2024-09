Kokain vásárlása miatt eltiltottak az olimpiai ezüstérmes ausztrál gyeplabdázót

Egyéves eltiltást kapott Tom Craig olimpiai ezüstérmes ausztrál gyeplabdázó, akit a párizsi játékokon kokain vásárlásáért tartóztattak le.

Az ausztrál szövetség szerint a 29 éves játékos eltiltása hétfőtől lépett hatályba, és kivizsgálást is indítottak a letartóztatása ügyében. Craig a büntetés szerint hat hónapig nem játszhat, kötelező képzéseken kell részt vennie, a további fél évet pedig a magatartásától függően felfüggesztik. A tokiói játékokon ezüstérmes ausztrál ennek ellenére még bekerülhet a válogatott 2025-ös keretébe, amelyet várhatóan még az idei év végén bejelentenek.

Craig, aki több mint százszoros válogatott, bocsánatot kért csapattársaitól és a családjától, miután kiengedték a francia rendőrségről, majd azonnal el kellett hagynia az olimpiai falut. Az ausztrálokat a hollandok búcsúztatták a párizsi játékok negyeddöntőjében.

Kiemelt kép: Tom Craig ausztrál gyeplabdázó. (Fotó: EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)