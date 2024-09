Érvényben maradt Willi Orbán eltiltása

A Német Labdarúgó Szövetség sportbíróságának döntése értelmében érvényben marad Willi Orbán kétmeccses eltiltása.

Az RB Leipzig magyar válogatott csapatkapitánya a Bundesliga nyitófordulójában, augusztus 24-én, a Bochum elleni összecsapáson utolsó emberként szabálytalankodott Myron Boaduval szemben, amiért egyből piros lapot kapott. A német szövetség (DFB) az ilyenkor szokásos egymérkőzéses eltiltáson felül egy újabb összecsapás kihagyásával sújtotta a játékost.

A lipcsei klub a második mérkőzést érintő büntetéssel szemben fellebbezett kétszer is, ezúttal is eredménytelenül, így Orbánnak ki kell hagynia szombaton a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin elleni Bundesliga-mérkőzést.