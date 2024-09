Roglic negyedszer nyerte meg a Vuelta Españát, Valter Attila a 25. helyen végzett

Primoz Roglic diadalmaskodott a Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen, amelynek vasárnapi záróetapján a svájci Stefan Küng bizonyult leggyorsabbnak. Az olimpiai negyedik Valter Attila az 58. helyen zárta az időfutamot, összetettben pedig 25. lett.

A 24,6 kilométer hosszú madridi egyenkéntivel ért véget a 79. spanyol körverseny. A specialisták közül a kétszeres időfutam Európa-bajnok svájci Stefan Küng tekert kiemelkedő időt (26:28 perc), ezzel megszerezte pályafutása első egyéni szakaszgyőzelmét háromhetes körversenyen. Második leggyorsabban a szlovén Roglic teljesítette a távot, aki ezzel megnyerte az összetettet – pályafutása során immár negyedszer -, ezzel beérte a csúcstartó spanyol Roberto Herast.

A második helyet Ben O’Connor érdemelte ki a végelszámolásnál, a 2021-es Tour de France-on és az idei Giro d’Italián egyaránt negyedik, az összetett élén 13 napot töltő ausztrál bringás pályafutása első háromhetes dobogóját ünnepelhette. Az összetettben korábban háromszor is második spanyol Enric Mas ezúttal a dobogó alsó fokára állhatott fel.

A Visma-Lease a Bike 26 esztendős magyar kerékpárosa, Valter 29 perc 14 másodperc alatt teljesítette az időfutamot, ez az 58. pozícióra volt elég, összetettben pedig a 25. helyen zárta pályafutása hatodik háromhetes körversenyét. Bodrogi László után második magyar kerékpárosként szerepelt két Grand Tour-viadalon egy éven belül, ő 2007-ben ugyancsak a Giro d’Italián és a Vueltán állt rajthoz. Legjobb szakaszeredménye egy 11. hely volt Valternek, akinek eredetileg nem is szerepelt a programjában a spanyol körverseny, az utolsó pillanatokban ugrott be segítőként a keretbe.

Az M4 Sport tudósítójának azt mondta: egy Grand Tourt záró időfutamon mindenki maximumot akar teljesíteni, „csak nem mindenki bír”.

„Én is ez a kategória voltam. Egy kerékpárversenyzőnek, aki háromhetest fejez be, nem sok értelme van tartalékolnia. Hova? Minek? Szenvedtünk eleget ebben a három hétben, az is igaz, de ez a kicsi már nem oszt, nem szoroz” – vélekedett Valter, aki szerint ilyenkor a fej sok mindent korlátoz. Elárulta: a táv közepén volt négy-öt laza perce, ami nem érzésre volt az, csak a számok alapján, a fáradtság miatt kicsit vissza kellett vennie.

„Egész jó érzésekkel zártam ezt a Grand Tourt, főleg úgy, hogy a tegnapi nap életem egyik legnehezebbje volt” – utalt vissza a több mint ötezer méter szintemelkedést tartalmazó szombati királyetapra Valter.

Azt is elmondta, meg kell majd néznie, adott-e neki hosszú távon, hogy két háromhetes versenyt is teljesített idén.

„Szerettem volna megcsinálni, szerettem volna megpróbálni, kíváncsi voltam, hogy milyen érzésekkel tudom befejezni a másodikat. Fáradtabb vagyok, mint az első után, ez várható is volt, azt viszont meg akarom nézni, hogy ettől jobb versenyző leszek-e. Ha nem, akkor nem biztos, hogy ez a jó út, bár láthatjuk, hogy Sepp Kuss tavaly hármat is végigcsinált és a harmadikat nyerte meg, idén meg egyet teljesített és ez nem ment neki úgy, mint tavaly a harmadik” – utalt amerikai csapattársára, aki idén címvédőként 14. lett az összetettben.

A hegyi pontverseny győzteseként a pöttyös trikót az ausztrál Jay Vine érdemelte ki, a pontverseny győztese (zöld trikós) honfitársa, Kaden Groves lett. A fiatalok legjobbjaként a dán Mattias Skjelmose hódította el a fehér trikót azzal, hogy ötödik lett összetettben.

Mivel Tadej Pogacar idén a Giro d’Italiát és a Tour de France-t is megnyerte, mindhárom 2024-es háromhetesen szlovén kerékpáros diadalmaskodott, legutóbb 2018-ban a britek mondhatták el magukról, hogy mindhárom Grand Touron győzni tudtak.

Eredmények: Vuelta a Espana, 21. (utolsó) szakasz

Madrid–Madrid, 24,6 km, egyéni időfutam:

1. Stefan Küng (svájci, Groupama-FDJ) 26:28 perc

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-Hansgrohe) +31 mp. hátrány

3. Mattia Cattaneo (olasz, T-Rex – Quick-Step) +42 mp h.

…58. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) +2:46 p h.

Az összetett végeredménye:

1. Roglic 81:49:18 óra

2. O’Connor +2:36 perc hátrány

3. Mas 3:13 p h.

…25. Valter Attila +1:22:31 óra hátrány