Gulyás Michelle olimpiai bajnokként a megújult öttusa népszerűsítésén dolgozik

DO60 LaserFun néven országos roadshowt indít útjára a Magyar Diáksport Szövetség, amelynek célja, hogy minél több gyermek és fiatal ismerje meg az öttusát és az annak alapjául szolgáló versenyszámokat.

A résztvevők játékos verseny keretében próbálhatják ki a laser runt, vagyis a futás és a lövészet kombinált számát, és az öttusa új versenyszámában, az akadálypályán is tesztelhetik erejüket és ügyességüket. A hatállomásos DO60 LaserFun sorozat arca Gulyás Michelle, aki a szeptember 15-i nyitórendezvényen, a csepeli Daru-dombon személyesen találkozik a gyerekekkel, és elmeséli, milyen út vezetett az olimpiai aranyéremhez és miért fontos a rendszeres, mindennapos sportolás. Az öttusában magyar győzelemmel zárult párizsi olimpia egy korszak végét is jelentette, hiszen a jövőben a lovaglást az akadályverseny váltja fel.

„Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy legyek a DO60 LaserFun arca.”

„Bízom benne, hogy az én példám és az olimpiai bajnoki győzelmem is sok fiatalt ösztönöz arra, hogy lehetőleg minden nap sportoljon, és kipróbálja az öttusát, illetve a laser runt. Aki igazán izgalmas, sportos kihívást keres az új tanév első heteiben, mindenképpen látogasson el a LaserFun rendezvényekre” – mondta Gulyás Michelle, aki a sorozatot beharangozó videó elkészítésében is részt vett.

„Egy igazán pörgős, látványos filmet csináltunk, amelyben a legemlékezetesebb párizsi pillanatok is megelevenednek. Megtisztelő, hogy ebben már, mint egy tehetséges gyerek példaképe jelenhetek meg ”

– tette hozzá Gulyás Michelle.

A DO60 LaserFun rendezvénysorozat állomásain számos kiegészítő program is várja a résztvevőket. Tesztelhetik ügyességüket az akadálypályán, megismerkedhetnek a párbajtőrvívással, gyakorolhatnak igazi lézerpisztollyal az erre kialakított zónában, sok érdekességet megtudhatnak az öttusa múltjáról, jelenéről és jövőjéről, sőt ismert sportolókkal is találkozhatnak. Gulyás Michelle mellett Guzi Blanka, aki fantasztikus hajrával negyedik lett Párizsban, valamint az idén világbajnok Bőhm Csaba és vb-ezüstérmes Szép Balázs is részt vesz a kampányban.

”Óriási boldogságot okozott Michelle olimpiai győzelme, de nem dőlhetünk hátra, tudatosan kell dolgoznunk a hasonló sikerekért. Ezért is örülök, hogy egy széles összefogás eredményeként, a belügyminisztérium támogatásával elindulhat a DO60 LaserFun eseménysorozat” – mondta Balogh Gábor, az MDSZ és a MÖSZ elnöke. Kiemelte, a 2024-es öttusasikerek szinte kiáltottak azért, hogy a sportág megújuló multisport tartalmait megmutassák a családoknak és a fiataloknak.

„A Magyar Öttusa Szövetségben nemcsak a jövő bajnokait keressük, hanem hisszük, hogy egy szerethető, modern sportágunk van, amelybe rekreációs jelleggel is be lehet kapcsolódni”

– hangsúlyozta Balogh Gábor.

A DO60 LaserFun rendezvénysorozat helyszínei:

szeptember 15. – Csepel, Daru-domb szeptember 28. – Budaörs, Decathlon áruház parkolója szeptember 29. – Dunakeszi Diáknegyed október 5. – Székesfehérvár, Bregyó közi Atlétikai Központ október 12. – Miskolc, Rendvédelmi Technikum október 19. – Budapest, Városliget

Kiemelt kép: Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó aranyérmét mutatja a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) olimpiai és idényértékelő sajtótájékoztatóján Budapesten, a Halászbástya Étteremben 2024. augusztus 13-án. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)