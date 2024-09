Három magyar döntős úszásban, búcsúzott a cselgáncsozó Burányi Flóra

A csütörtök délelőtti úszóprogramban érdekelt mindhárom magyar döntőbe jutott a párizsi paralimpián.

Előbb az 400 méteres gyorsúszásban, az S10-es kategóriában szerepelt két magyar. Az ebben a számban három éve, Tokióban ezüstérmes, 2022-ben világbajnok Pap Bianka 4:40.84 perccel megnyerte a második futamot, összességében pedig a harmadik legjobb időt úszta, míg az újonc Hotz Csenge a saját mezőnyében negyedik lett 4:53.18-cal, amellyel nyolcadikként befért a fináléba.

Nem sokkal később következett Konkoly Zsófia 200 méteres vegyesen az S9-es kategóriában. Három éve ő is második volt ebben a számban, egy évre rá pedig vb-győztes, és esélyesként 2:36.75 perccel fölényesen meg is nyerte futamát, illetve összesítésben is a legjobb lett. Egyelőre övé a párizsi magyar küldöttség egyetlen aranyérme, múlt csütörtökön 400 gyorson csapott elsőként a célba.

Pap és Hotz 17.50-kor, Konkoly pedig 18.55-kor úszik majd a fináléban.

A cselgáncsozó Burányi Flóra kikapott az első mérkőzésén 57 kilogrammban. A magyar csapat egyetlen dzsúdósa a vak sportolóknak kiírt J1-es kategóriában lépett tatamira, és a 16 között az argentin Paula Karina Gomezzel szállt szembe. A már Rio de Janeiróban is szerepelt Burányi rögtön a meccs elején ipponra eldobta riválisát, ám a zsűri hamarosan visszavonta az ítéletet. Ötven másodperc elteltével aztán Gomez egy válldobással vitte földre a magyart, ez az ippon pedig már érvényes volt. Mivel ellenfele a következő meccsén kikapott, Burányi nem jutott vigaszágra, és befejezte szereplését. „Nem akasztottam rá az elején a lábára, ezért nem volt ippon, aztán Gomez kikapott, így nem vitt tovább engem. A tavalyi évem jól sikerült az Eb-bronzzal, de decemberben megsérült a lábam, és sokáig bajlódtam vele. Most súlycsoportváltás jön, felmegyek 60 kilóba, ahol már nem kell majd fogyasztanom” – nyilatkozta az M4 Sportnak.

Kiemelt kép: Pap Bianka a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok női 100 méteres gyorsúszás S10-es kategóriájának döntőjében a Paris La Défense Arénában 2024. szeptember 1-jén. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)