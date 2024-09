A tekvondóválogatott vezetőedzője Los Angelesben még többet vár

A 18 éves Márton Viviana párizsi olimpián aratott győzelmének köszönhetően már odafigyelnek a magyar tekvondóra – jelentette ki Galambos Bence vezetőedző, aki hangsúlyozta, hogy a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon még többre számít.

„Ami eddig nekünk óriási eredmény volt, például egy Grand Prix-érem, az a jövőben már lehet, hogy inkább elvárás lesz. De ez így van rendjén és a csapatban benne van, hogy még több éremmel zárjon egy-egy világversenyt. Ez már az idei Európa-bajnokságon is meglátszott, ahonnan három éremmel tértünk haza” – mondta a szövetség honlapján. Galambos Bence, aki nyolc éve kezdte a munkát a válogatottal, kitért rá, hogy 2016-ban egyfajta őrségváltás zajlott a hazai tekvondóban. „Akkoriban vonult vissza Kotsis Edina, az egyik legeredményesebb versenyzőnk. A mostani olimpikonok még gyerekek voltak akkor és alulról kellett építkezni.”

„Tokió után viszont már éreztem, hogy valami mocorog, és történelmi csapat van alakulóban”

– jelentette ki, utalva rá, hogy Márton Viviana mellett ott van ikertestvére, a tavaly világbajnokságot nyert Luana, s a párizsi olimpiára kijutott további két magyar, a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely és az Eb-bronzérmes, Grand Prix-döntőt nyert Józsa Levente is, majd így folytatta: – Van egy nagyon erős gerinc a Márton és Salim családdal, Levivel, Patakfalvy Lucával és Bailey Kelennel. Ehhez még 2-3 fiatal biztos csatlakozik, akikben látok potenciált. Nagy verseny lehet a Los Angeles-i olimpiára való kvalifikációért a magyar versenyzők között. Hogy mást ne mondjak, Csáki Hanna 16 évesen már kijutott az Európa Játékokra és Salim Kamilah rendre szállítja a korosztályos aranyakat.” A vezetőedző kitért rá, hogy a koreai eredetű küzdősport világszövetsége (WT) új kvalifikációs időszakot jelölt meg, az olimpiai ranglistát ezután kétévente törlik. Vagyis az igazi harc a következő olimpiáért 2026-ban indul majd.

„Nekünk ez az új rendszer tökéletes lett volna, mert ebben az utolsó, kétéves olimpiai időszakban a Márton testvérek, Salimék és Józsa Levente is jobb eredményeket hozott, mint előtte, így akár a direkt kvalifikáció is meglehetett volna számukra. Közvetlen, ranglistán kivívott kvótából országonként négy-négy szerezhető majd meg és súlycsoportonként csak egy versenyző utazhat egy országból. De marad továbbra is a kontinentális selejtező torna, ahol még újabb helyekhez lehet jutni, ahogy Vivi és Levi idén kivívta a kvalifikáció lehetőségét” – vázolta fel Galambos Bence, hogyan lehet majd kijutni a 2028-as ötkarikás játékokra. „Ami kimondottan fontos lesz” – tette hozzá -, „hogy az utánpótlást miként fogjuk meg szövetségi és klubszinten. Mert az már most látszik, hogy Vivi példáját említsem:”

„18 évesen már olimpiát lehet nyerni! Ráadásul már odafigyelnek ránk, az olimpiai arany kinyitotta az ajtót, most léphetünk be rajta igazán”

– fogalmazott a szakvezető.

Kiemelt kép: Galambos Bence edző. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)