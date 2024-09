Érem nélkül maradtak kedden a magyar a kerekesszékes vívók

A kerekesszékes vívók első, keddi versenynapján érem nélkül maradtak a magyarok a párizsi paralimpián.

A kardozók egyéni küzdelmében a legközelebb a dobogós helyezéshez az enyhébb sérültséget jelző A kategóriában érdekelt Hajmási Éva volt, de miután kikapott az elődöntőben, a vigaszág negyedik, utolsó fordulójában is alulmaradt, mégpedig a hazai közönség fergeteges buzdítását élvező Brianna Vide-del szemben 15-12-re, így az ötödik helyen végzett.

A három éve ebben a fegyvernemben negyedik Hajmásinak győznie kellett volna ebben az asszóban, hogy zárásként a bronzéremért vívhasson. „Nekem jobban tetszik az a fajta lebonyolítás, amikor csoportmérkőzésekkel kezdünk és az alapján megy az egyenes kiesés. De most ilyen a rendszer, akinek napja van, annak itt is napja van.” – mondta az MTI-nek Hajmási Éva. – „Én mindig bevívom magam a legjobbak közé, aztán ott kapok ki. Az ukrán lánnyal nagyon jót vívtam és a lengyellel is, aki a világ legjobbja. Az utóbbi vereség nagyon fájt, mert a győzelemmel bevívtam volna magam a döntőbe.”

A magyar parasportoló azt mondta: nagyon csalódott az első versenynap után. „Aki nyerni jön, az csalódott, ha üres kézzel megy haza. Mélységesen csalódott vagyok, de valahogy feldolgozom, mert holnap fontos napom lesz a tőr egyénivel. Nagyon várom, bár sok időm nem lesz a pihenésre.” – nyilatkozott. Ugyanebben a versenyben Veres Amarilla a nyolcadik, a férfiaknál Osváth Richárd a kilencedik helyen végzett. A B kategóriás Madarászné Mező Boglárka – aki a negyeddöntő elvesztése után került a vigaszágra – ugyancsak kikapott az utolsó fordulóban, s végül a hatodik helyen zárt. Tarjányi István hetedik lett ugyanebben a sérültségi kategóriában, a férfiak versenyében.

Eredmények:

kard:

vigaszág, 4. forduló:

A kategória, nők:

Brianna Vide (francia, 6.)-Hajmási Éva (4.) 15-12

B kategória, nők:

Aljona Fegyota-Iszajeva (ukrán)-Madarászné Mező Boglárka 15-12

Kiemelt kép: Madarászné Mező Boglárka a kínai Ao Lan-csu ellen a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékokon a kerekesszékes vívás B kategóriájában a legjobb 8 közé jutásért a női kard egyéni versenyében a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. szeptember 3-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)