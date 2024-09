Rescsik Csaba ötödik helyen végzett összetett puskában

Rescsik Csaba az ötödik helyen zárt kedden a SH1-es kategória S7 három testhelyzetű 50 méteres puska számban a párizsi paralimpián.

A Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület 20 éves sportolója két éve elsőként szerzett kvótát a 2024-es viadalra a magyarok közül, ezt éppen a mostani sportági küzdelmek helyszínén, a chateauroux-i lőtéren tette egy világkupán, a paralimpián pedig szombaton hetedik lett légpuskában.

A magyar tehetség az 50 méteres verseny délelőtti alapversenyét 1159 körrel a hatodik helyen zárta és biztosan jutott be a nyolcas döntőbe, amelyben – ahogy szombaton légpuskában, úgy ezúttal is – messze ő volt a legfiatalabb résztvevő.

A kerekesszékes sportolók három testhelyzetű versenyének első szakaszában az egyik könyöküket támasztják le a lövők, a második részben mindkét könyöküket le kell tenniük az előttük lévő támlára, míg az utolsóban egyiket sem.

A döntőben az első két szakasz során 15-15 lövést adtak le a finalisták, majd az utolsóban tízet, azt követően kiesett a hetedik és nyolcadik helyezett, míg a folytatásban minden lövés után búcsúzott az utolsó.

Rescsik Csaba kicsit visszafogottan kezdett, az első ötös sorozatát 49,2 körrel a hetedik helyen zárta, a folytatásban aztán folyamatosan javult, előbb 50,3-as szériát lőtt, majd egy egészen kiemelkedő 51,7 körös sorozattal zárta a „térdelő” szakaszt és 151,2 körös eredménnyel a harmadik helyről várta a második részt.

Ebben ismét nem sikerült jól a rajt, 49,7 körrel nyitott és visszacsúszott a hatodik helyre, majd a következő ötös első lövését elrontotta, csupán 7,9 kört ért el, ami alapvetően határozta meg a folytatást. Rescsik Csaba a második szériáját 48,2, a harmadikat pedig 50,2 körrel fejezte be, ezzel pedig a „fekvő” rész végére a hetedik helyre csúszott vissza, a hatodik kínai riválisától is komoly, 3,2 körös hátránnyal leszakadva.

Az utolsó testhelyzet előtt nem volt könnyű helyzetben, abban ugyanakkor bízhatott, hogy neki éppen ez a testhelyzet az erőssége.

Az „álló” első ötös szériájában rengeteg volt a hiba a mezőnyben, az addig nagyszerűen teljesítő francia és dán lövő is nagyokat rontott, Rescsiknek viszont nem volt nagy hibája, igaz, az igazán erős lövések is elmaradtak tőle és csak 48,2 kört tett hozzá addigi eredményéhez. Ezzel maradt a hetedik, de a franciához és a dánhoz is nagyon közel került.

A folytatásban Recsik Csaba nagyszerűen lőtt, az ötből három erős tízest produkált,

és 51,3 köre a legjobb volt a mezőnyben, amivel sikerült előrelépnie a hatodik helyre és elkerülte a kiesést.

Következett a „hirtelen halál” szakasz, melyben lövésenként búcsúzott a mezőny egy-egy puskástól. Rescsik ezt az utolsó helyről kezdte, méghozzá egy egészen kiváló, szinte tökéletes lövéssel (10,8 kör), amivel előrelépett a negyedik helyre holtversenyben a dán Jens Frimann-nal. Az újabb lövés aztán a végállomást jelentette számára, mivel 9,7 körénél a dán jobbat produkált, Rescsik Csaba az ötödik helyen végzett.

A számot a légpuskához hasonlóan a dél-koreai Park Dzsinho nyerte meg paralimpiai rekorddal (454,6 kör).

Eredmény:

férfi SH1, S7 összetett puska:

Park Dzsinho (Koreai Köztáraság) 454,6 kör – paralimpiai rekord

2. Tung Csao (Kína) 451,8

3. Marek Dobrowolski 441,3

…5. RESCSIK CSABA 419,4

Kiemelt kép: Rescsik Csaba (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)