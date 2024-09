Hajmási Éva elődöntős kardban a paralimpián, a többiek a vigaszágon

Hajmási Éva bejutott az elődöntőbe a kerekesszékes vívók kard egyéni versenyében a párizsi paralimpián. A többi magyar a vigaszágon folytatja.

Kedden a férfiak és a nők számára is a kard egyéni küzdelmeket bonyolították le mindkét sérültségi kategóriában az olimpián jó néhány magyar sikert hozó impozáns Grand Palais-ban, ahol rengeteg néző és remek hangulat fogadta a versenyzőket, köztük öt magyart.

Az A kategóriában a három éve ebben a fegyvernemben negyedik Hajmási, valamint Veres Amarilla és a Rióban bronzérmes Osváth Richárd, a komolyabb sérültségi fokot jelző B-ben pedig Tarjányi István és Madarászné Mező Boglárka szerepelt. Mind az öten a 16 között kezdtek és sikerrel vették első asszójukat, majd a negyeddöntő már alaposan megrostálta a csapatot.

Tarjányi és Mező is kínai riválistól kapott ki a negyeddöntőben, míg Verest az első kiemelt lengyel Kinga Drozdz verte simán. Osváth német vetélytárstól kapott ki úgy, hogy 5-2-re ő vezetett. Ekkor azonban reklamált és ezzel megtört a lendülete.

„Az oldalzsűri úgy látta, hogy felálltam, én viszont úgy éreztem, hogy nem. Előfordult már velem korábban is, hogy úgy »lapoztak« meg, hogy a zsűri nem ismerte jól a szabályokat, azt gondoltam, most is ez történik. Az a baj, hogy kicsit talán túl hosszú ideig reklamáltam, így elment a ritmus. Amúgy is töredezett volt az asszó. Megyünk tovább a vigaszágon” – mondta az MTI-nek a szatmárnémeti születésű, debreceni sportoló.

Mind a négy magyar vívó a bronzéremig tartó vigaszágra került. Utolsóként Hajmási negyeddöntős meccse ért véget, aki a végletekig kiélezett asszót vívott ukrán ellenfelével. Tíz-hétre még Natalija Morkvics vezetett, a magyar vívó innen fordított 12-10-re, majd 14-14-nél ő vitte be a győztes tust.

A tervezett program jelentős csúszásban van, ezután következnek a vigaszági találkozók, késő este pedig az éremcsaták.

Eredmények:

kard:

16-os tábla:

A kategória:

férfiak:

Osváth Richárd-Kevin Damasceno (brazil) 15-7

nők:

Veres Amarilla-Jevgenyija Breusz (ukrán) 15-9

Hajmási Éva-Carminha Oliveira (brazil) 15-2

B kategória:

férfiak:

Tarjányi István-Hugo Alderete (argentin) 15-8

nők:

Madarászné Mező Boglárka – Ao Lan-csu (kínai) 15-5

negyeddöntő:

A kategória:

férfiak:

Maurice Schmidt (német, 3.)-Osváth (6.) 15-10

nők:

Hajmási (4.)-Natalija Morkvics (ukrán, 12.) 15-14

Kinga Drozdz (lengyel, 1.)-Veres (8.) 15-4

B kategória:

férfiak:

Feng Jen-ko (kínai, 5.) – Tarjányi (4.) 15-9

nők:

Hsziao Zsung (kínai, 3.) – Mező (6.) 15-4

később:

ATLÉTIKA (Stade de France)

Szőllősi István (F20) súlylökés, döntő 19.04

ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

M1S, egyes, negyeddöntő:

Major Endre-Andrea Borgato (olasz) 20.00

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

Hotz Csenge (S10) 100 m pillangó, döntő 20.35

KEREKESSZÉKES VÍVÁS (Nagy Palota/Grand Palais)

vigaszágas mérkőzések és éremcsaták:

Tarjányi István és Madarászné Mező Boglárka (B, kard)

Osváth Richárd, Hajmási Éva és Veres Amarilla (A, kard)

Kiemelt kép: Hajmási Éva (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)