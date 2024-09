MotoGP: Marc Márquez három év után után újra nyert, Bagnaiát kiütötték Aragóniában

Az elmúlt években számos sérüléssel bajlódó, azokból felépülő, majd újra megsérülő Marc Márquez sikerének értékét növeli, hogy 1048 nappal a legutóbbi sikere után tudott újra főfutamot nyerni a MotoGP-ben.

A gyári Ducatit lovagló Bagnaia a rajtot követően az ötödik helyre esett vissza, miközban az élen az új vb-éllovas, spanyol Jorge Martín és az újonc Pedro Acosta üldözte Marc Márquezt. Bagnaia folyamatosan küldötte magát egyre feljebb, mígnem 3 körrel a leintés előtt balról igyekezett megelőzni Alex Márquezt.

WHAT DRAMA IN ARAGON! 🤯@PECCOBAGNAIA AND @ALEXMARQUEZ73 GO DOWN TOGETHER! 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/jqf9BDpubp

