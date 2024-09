Leclerc egymaga megoldotta a „McLaren-problémát”, a Ferrari győzött Monzában

A címvédő Max Verstappen, a Red Bull vb-pontversenyt vezető holland pilótája csak hatodik lett.

Norris a rajt után az élen tudott maradni, ám a következő lehetőségnél a mellőle rajtoló Piastri megelőzte. A brit ráadásul a csata közben hibázott, autója megcsúszott, ezt kihasználva Leclerc is lehagyta őt. A harmadik helyről induló George Russell (Mercedes) az első kanyar féktávját elrontotta, több pozíciót is veszített, miközben a hetedik kockából startoló Verstappen az első kör végéig hatodiknak jött fel.

Magical moments at Monza ✨

Here’s the moment Charles Leclerc added to his home win in Monaco, with another for Ferrari in Italy 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/d8lWa6o3h2

— Formula 1 (@F1) September 1, 2024