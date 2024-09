A Forma–2-ből érkezik Hamilton utódja a Mercedeshez

Az olasz pilóta 2025-ben George Russell csapattársa lesz az istálló szombati bejelentése szerint.

„Kisfiú korom óta az volt az álmom, hogy a Forma-1-be kerüljek. Szeretném megköszönni a csapatnak a támogatást, amit eddigi karrierem során nyújtott. Még mindig sokat kell tanulnom, de úgy érzem, készen állok a lehetőségre” – mondta Antonelli.

Az olasz tehetség kifejtette: Russell ugyanúgy végigjárta a Mercedes utánpótlás-programját, mint ő, a brit társa pedig eddig is segítette, hogy jobbá váljon, ezért nagyon várja, hogy tanulhasson tőle, és együtt dolgozzon vele a versenyeken.

🎙️💬 @GeorgeRussell63: „I know how much of a support Lewis was for me throughout my time as a junior driver and since I’ve been his team-mate. I’ve learned so much from him and I hope to play a similar role for Kimi.“ 🤜🤛 #F1 #WorldsFastestFamily #WeLivePerformance pic.twitter.com/eGMU0rqL0N

— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) August 31, 2024