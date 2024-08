Nem számítottak a magyar válogatott újoncai Marco Rossi behívójára

A magyar labdarúgó-válogatottba újoncként meghívott Gergényi Bence, Vas Gábor és Nikitscher Tamás nem számított arra, hogy bekerül Marco Rossi szövetségi kapitány együttesébe, amely a Nemzetek Ligája rajtjára készül.

„Nem számítottam erre, de az biztos, hogy sohasem fogom elfelejteni a napot, amikor megszólalt a telefonom. Hihetetlenül boldog vagyok. Rengeteget tanultam a korábbi klubjaimnál, de a legtöbbet az elmúlt egy évben Bartosz Grzelak keze alatt fejlődtem” – nyilatkozott az M1-nek az előző idényben még a Fehérvárban futballozó, most már az Újpestet erősítő Gergényi Bence.

Vas Gábor, a Paks védője elárulta, mivel csütörtökön egy rendkívül fontos Konferencia-liga selejtező visszavágó vár az együttesre, egyelőre nem is tudta felfogni a válogatott behívót. Hozzátette, ez a nap talán csak a győztes kupadöntőhöz hasonlítható.

„Ezért edzettem, volt, hogy külön is. Leírhatatlan érzés számomra. Úgy gondoltam, idővel lehet esélyem, de ez most nagyon meglepett. Szeretném kihasználni, hogy ott lehetek. Hihetetlen, hogy nemrég még az Európa-bajnokságon néztem a csapatot, most pedig együtt edzhetek velük” – mondta a 21. születésnapját két nap múlva ünneplő futballista, aki bízik benne, hogy csütörtökön a Mladá Boleslav elleni visszavágón a Pakssal kiharcolják a főtáblára kerülést.

Ha ez összejönne, a válogatott meghívóval együtt örökre felejthetetlen lenne számára az a nap. Hasonlóképpen reagált Nikitscher Tamás, a Kecskemét futballistája. Kiemelte, minden kisgyereknek, aki elkezdi a sportágat, az az álma, hogy egyszer a nemzeti csapatban szerepeljen.

A játékos köszönetet mondott a kecskemétieknek: „Itt mindenki egy kicsit a sajátjának is érzi ezt a sikert, ami igaz is, hiszen nélkülük és a stáb nélkül ez nem jöhetett volna össze” – fogalmazott a futballista, aki 2021-ben még a Makó színeiben az NB III-ben játszott, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt pedig súlyos térdsérülést szenvedett.

A magyarok jövő szombaton a németek vendégeként Düsseldorfban kezdik a sorozatot, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovina együttesét fogadják a Puskás Arénában.

Kiemelt kép: Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros és Nikitscher Tamás, a Kecskemét játékosa (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)