Mbappé 55 millió eurót követel a PSG-től

A francia Le Monde napilap keddi beszámolója szerint

az összeg a világbajnok csatár áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő „etikai bónusz” utolsó harmada.

🚨 Kylian Mbappé has contacted the LFP and UEFA to report PSG for not paying him money owed.

The Real Madrid star is demanding €55M in unpaid wages and bonuses.

If found guilty, PSG risk being expelled from the Champions League. ⏳

(Source: @lemondefr)