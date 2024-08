Jake Paul 40 millió dollárt remél a Mike Tyson elleni bokszmeccstől

A két amerikai összecsapását július 20-ra tervezték, de Tyson egyik repülőútján rosszul lett, így a ringcsatát november 15-re halasztották. A nyolc, egyenként kétperces menetre tervezett mérkőzés színhelye a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat stadionja lesz a texasi Arlingtonban.

🥊 Jake Paul & Mike Tyson are ready to kick off their press conference in New York!#Boxing #PaulTyson pic.twitter.com/zSPRE4A3Eg

— Fight Hub TV (@FightHubTV) August 18, 2024