Marozsán örül, hogy két mérkőzést tudott nyerni Cincinatti-ben

Marozsán Fábián örül annak, hogy két mérkőzést tudott nyerni a 6,8 millió dollár (mintegy 2,5 milliárd forint) összdíjazású cincinnati keménypályás tenisztornán, ugyanakkor elismerte, hogy nyolcaddöntős ellenfele, az amerikai Ben Shelton játékstílusa nem fekszik neki.

A pénteki összecsapáson a 12. helyen kiemelt amerikai teniszező 71 perc alatt győzött 6:4, 6:3-ra.

„Minden játékos esetében vannak olyan játékstílusok, amelyek nem igazán fekszenek neki, nálam ilyen Ben Shelton tenisze. Azt kaptam, amit vártam. Gyors volt, mint mindig, és lassítani sem lehet a játékát, mert azonnal megbünteti a próbálkozást. Nem tudtam kihasználni a lehetőségeimet, a megfelelő pillanatokban nem teljesítettem igazán jól” – idézte menedzsmentje Marozsánt, aki a megszokottnál magasabb hibaszázalékkal játszott. Hozzátette: ebből is látszódik, hogy sokszor kockáztatott, de szerinte így lehetett ellene leginkább esélye.

„Talán ha stabilabb vagyok, jobban ki tudom mozgatni, jobb ritörnöket ütök, jobban kijöhetett volna a lépés, de ő remek játékos, nem véletlenül volt elődöntős is Grand Slam-tornán, így egy-két brékkel megint alulmaradtam” – fogalmazott. A világranglistán ötvenedik Marozsán örül annak, hogy két mérkőzést is tudott nyerni Cincinnatiben, hiszen az elmúlt időszak nem volt egyszerű számára. „Nagy dolog, hogy egy olyan kellemetlen játékost, mint Corentin Moutet, és egy kiemeltet, Grigor Dimitrovot is búcsúztatni tudtam, főleg a jelenlegi, nem könnyű helyzetben.”

„Bízom benne, hogy a következő napokban, hetekben még jobban összeáll majd a játékom, és újabb meccseket nyerek”

– mondta. Marozsán ma (szombaton) utazik tovább Winston-Salembe erőnléti edzőjével, Varga Antallal. A 24 éves játékos kilencedik kiemeltként erőnyerő, így nem lép pályára a nyitó fordulóban.

Kiemelt kép: Marozsán Fábián (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)