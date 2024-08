Folytatódott a Ferencváros sikersorozata az Újpest ellen

A címvédő Ferencváros hazai pályán 1-0-ra nyert az Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójának szombati rangadóján.

Pascal Jansen vezetőedző irányításával a zöld-fehérek három meccs után százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül állnak a bajnokságban.

A Ferencváros sorozatban a 17. sikerét aratta ősi riválisa ellen. Összességében ez volt a 242. derbi, a zöld-fehérek immár 119 győzelemmel, 62 döntetlennel és 61 vereséggel bírnak az örökmérlegben.

A hazaiaknál a derbin tért vissza a pályára az előző két szezon gólkirálya, Varga Barnabás, aki 55 nappal ezelőtt, a skótok elleni Európa-bajnoki csoportmeccsen szenvedett arccsonttörést.

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, akár több gólt is szerezhetett volna az első negyedórában, de Piscitelli a mezőny legjobbjaként meccsben tartotta az Újpestet.

A fordulást követően is az FTC futballozott fölényben, bár az újpestiek is vezettek néhány szép támadást. A Groupama Arénában helyet foglaló nagyjából 18 ezer Ferencváros-szurkoló többször is a VAR segítségében bízott, de Bogár játékvezető nem ítélt büntetőt a hazaiaknak.

A hajrában csak fokozódott a ferencvárosi nyomás, ami a tízperces hosszabbítás elején góllá érett: a csereként pályára lépő Kehinde húzott el a bal oldalon, majd nagy erővel a léc alá lőtt, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

A legvégén még elszabadultak kicsit az indulatok, melynek nyomán a már lecserélt Abu Fanit kiállította a játékvezető.

OTP Bank Liga, 4. forduló: Ferencvárosi TC-Újpest FC 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 18 751 néző, v.: Bogár

gólszerző: Kehinde (92.)

kiállítva: Abu Fani (102., a kispadról)

sárga lap: Gergényi (36.), Bese (94.), Tamás (97.), Joao Nunes (102.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz – Makreckis, Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Abu Fani (Pappoe, 78.), Rommens (Maiga, 61.), Zachariassen (Borges, 78.) – Gruber (Kehinde, 61.), Varga B., Ben Romdhane (Traoré, 61.)

Újpest FC:

Piscitelli – Duarte, Joao Nunes, Gergényi – Bese, Tajti (Radosevic, 81.), Geiger, Ljujic (Dénes, 93.), Tamás – Mucsányi (Keita, 60.), Brodic

Kiemelt kép: Varga Barnabás, a Ferencváros (j) és Bese Barnabás, az Újpest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Ferencváros TC – Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. augusztus 17-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)