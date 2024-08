A Diósgyőr nyerte a keleti rangadót

A Diósgyőr egy félidőn át emberelőnyben futballozva 1-0-ra nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójának szombati játéknapján, ezzel megszerezte első győzelmét a 2024/25-ös szezonban.

Az első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség, az első igazán nagy helyzetre fél órát kellett várni, ekkor a vendégek egy pontrúgás után az előre húzódó védő, Csorbadzsijszkij révén megszerezték a vezetést.

Nem sokkal a szünet előtt aztán létszámban is előnybe került a Diósgyőr, miután Pëllumbi négy percen belül két sárga lapot szedett össze.

A második játékrész elején két perc alatt mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, majd a Debrecen emberhátrányban is átvette a kezdeményezést. A DVTK létszámfölényben is csak az eredmény tartására törekedett, és végül sikerrel is járt.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

Debrecen, 7077 néző, v.: Erdős

gólszerző: Csorbadzsijszkij (30.)

piros lap: Pëllumbi (45+1.)

sárga lap: Silué (24.), Szuhodovszki (28.), Pëllumbi (42., 45+1.), Lagator (74.), illetve Franchu (43.), Edomwonyi (51.), Csorbadzsijszkij (60.), Lund (62.), Sentic (94.)

Debreceni VSC:

Megyeri – Stojkovic, Dreskovic, Lagator, Pëllumbi – Szűcs, Szuhodovszki (Szécsi, 67.) – Kocsis (Braga, a szünetben), Dzsudzsák (Sagojan, 84.), Domingues (Vajda, 89.) – Silué

Diósgyőri VTK:

Sentic – Szatmári (Acolatse, 90.), Lund, Csorbadzsijszkij, Sanicanin – Holdampf, Klimovics, Franchu (Varga Z., 69.) – Gera, Pozeg Vancas (Rharsalla, 68.), Edomwonyi (Rakonjac, 59.)

Kiemelt kép: Francisco Feuillassier, a Diósgyõr (b) és Brandon Domingues, a Debrecen játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában játszott Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. augusztus 17-én. (Fotó: MTI/Derencsényi István)