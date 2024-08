Szoboszlai Dominik újra akcióban

A Liverpool egy intenzív felkészülést követően kezdi meg Premier League legújabb évadát szombaton. Szoboszlai Dominik egy mozgalmas nyári szünet után új edzővel a csapat élén készült fel a szezonra. Várhatóan kezdőként lép pályára szombaton a másodosztályból feljutó Ipswich Town otthonában.

A Liverpool magyar játékosa, Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokság után az Amalfi-partra utazott kikapcsolódni, ahol új barátnőjével először posztolt közös képet az Instagram-oldalára.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

Olaszországi nyaralása után Siófokra is ellátogatott, ahol több szórakozóhelyen is látták együtt szórakozni válogatott csapattársával Schäfer Andrással. A jól megérdemelt pihenése után július közepén csatlakozott a csapat felkészüléséhez.

Szoboszlai a második szezonját kezdi meg a Liverpoolnál, melyben egy jelentős változás történt: az előző szezon végén távozó Jürgen Klopp helyét a holland Feyenoordtól érkező Arne Slot vette át. Így az előszezonban minden játékos előtt adott volt a feladat, hogy az új vezetőedző előtt bizonyítson.

A holland szakember már a szezon előtt azt nyilatkozta, hogy szerinte Szoboszlai Dominik kiváló futballista.

A Liverpool összesen hat edzőmérkőzést játszott a nyáron, amelyből négyet megnyert. Az amerikai túrájuk során legyőzték a Betis, az Arsenal és a Manchester United csapatát, majd az Anfield Roadon, ahol már szinte minden sztárjátékos egyszerre a pályán volt, a Sevillát is sikerült felülmúlniuk.

Kapcsolódó tartalom Szoboszlai góljával győzte le a Real Betist a Liverpool

Szoboszlai négy mérkőzésen kapott lehetőséget, összesen 259 percet játszott, ez idő alatt pedig egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Az új vezetőedző is, akárcsak Jürgen Klopp, középpályásként számított rá minden alkalommal. Az első mérkőzés után többi csapattársával együtt megdicsérte. A magyar válogatott csapatkapitánya egy júliusi interjúban intenzívnek nevezte az előszezont, melyben elmondása szerint rengeteg dolguk volt, mert a szezonban is intenzívnek kell majd lenniük. Továbbá még a felkészülés elején elmondta, lát-e a különbséget az új edző játékfelfogásában: „Kicsit más a játékstílus, ahogyan a labdával és a labda ellen is játszunk.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

A kemény edzések és mérkőzések között azonban jutott idő kikapcsolódásra is: csapatépítő foglalkozásokon vettek részt, többek között bokszedzéseken is.

Emellett pedig az amerikai tartózkodásuk idején Szoboszlaival az élen bemutatták a nagyközönségnek a csapat idegenbeli mezét.

A felkészülési mérkőzéseken kapott játékpercek és Szoboszlai mutatott teljesítménye alapján, valamint új igazolások hiányában valószínűsíthető, hogy a magyar játékosra az új idényben is alapemberként számít Arne Slot. A Liverpool szombaton 13:30-kor lép pályára Ipswich Town csapat otthonában lép pályára.

Egy másik magyar érdekeltségű mérkőzésre is sor kerül szombaton: a Nottingham Forest és a Bournemouth találkozóját 16 órától rendezik. Kerkez Milos várhatóan szintén pályára lép a Bournemouth csapatában.

Pénteken kezdődik az angol labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös szezonja, a nyitómeccsen a Manchester United fogadja a Fulhamet.

Premier League, 1. forduló:

Péntek:

Manchester United–Fulham, 21.00

Szombat:

Ipswich Town–Liverpool, 13.30

Arsenal–Wolverhamtpon Wanderers, 16.00

Everton–Brighton, 16.00

Newcastle United–Southampton, 16.00

Nottingham Forest–Bournemouth, 16.00

West Ham United–Aston Villa, 18.30

Vasárnap:

Brentford–Crystal Palace, 15.00

Chelsea–Manchester City, 17.30

Hétfő:

Leicester City–Tottenham Hotspur, 21.00

Kiemelt kép: Liverpool, 2024. augusztus 11. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, Örjan Nyland kapus, a Sevilla játékosa, a Liverpool–Sevilla barátságos labdarúgó-mérkőzésen (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)