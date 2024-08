Vas Blanka a káoszt kihasználva kiscsoportos sprintet nyert a Tour de France-on

A friss olimpiai negyedik Vas Blanka kiscsoportos sprintből megnyerte a női Tour de France országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszát.

A mezőny Hollandiában töltött két teljes nap és három etap után a szerdai negyedik szakaszon tekert át Belgiumba, ahonnan csütörtökön már Franciaország felé vette az irányt. A viadal a Bastogne és Amnéville közötti 152,5 kilométeres távval folytatódott, amely során öt kisebb kategorizált emelkedő és 1820 méter szintemelkedés várt a bringásokra, az előzetes várakozások alapján ez az etap tűnt a legideálisabbnak egy jó eredmény elérésére az U23-as világbajnok Vasnak, aki a nyitóetapon tizedik lett.

Háromfős szökevénycsoport tekert hosszasan a mezőny előtt, a záró húsz kilométeren belül azonban gyorsan felzárkózott az élboly közelébe a mezőny, amelyben az SD Worx-Protime 22 esztendős magyar bajnoka a sárga trikós és címvédő Demi Volleringért dolgozott. Noha az egyik emelkedőn egy csoporttal Vas leszakadt a mezőnyről, a bollyal vissza tudott zárkózni. Hat kilométerrel a cél előtt egy kanyarban nagy bukás történt, nagyjából egytucat kerékpáros terült el az aszfalton, köztük Vollering is, aki fájdalmak között tekert tovább másfél perc hátrányból. A bukás miatt szétszakadt mezőny mintegy tízfős maradékában ott volt a friss olimpiai bajnok amerikai Kristen Faulkner és Vas is, míg a csapattársai Volleringnek segítettek a zárkózásban. Vas a párizsi tapasztalatokból kiindulva nagyon figyelt Faulknerre, tökéletesen reagált minden megindulásra, a legvégéig kitartó négyesből pedig ő volt a leggyorsabb az emelkedős befutóban. A magyar klasszis tavaly a Giro d’Italián nyert szakaszt, idén két napon át viselte a piros trikót a női Vueltán és immár a Tour de France-ról is van szakaszgyőzelme.

Vollering 1 perc 47 másodperc hátránnyal ért célba, így a Vas mögött másodikként célba ért lengyel Katarzyna Niewiadoma vette át a sárga trikót. A címvédő lemaradása 1 perc 19 másodperc az összetettben.

Az egyhetes, nyolcszakaszos verseny pénteken a Remiremont és Morteau közötti 159,2 kilométeres szakasszal folytatódik és vasárnap a legendás Alpe d’Huezen zárul. A hét versenynapba úgy fér bele a nyolc etap, hogy kedden egy rövid, mintegy 70 kilométeres mezőnyszakaszra és egy 6,3 kilométeres egyéni időfutamra is sor került.

Eredmények (a verseny honlapja alapján):

szakasz, Bastogne-Amnéville, 152,5 km:

VAS KATA BLANKA (SD Worx-Protime) 3:46:51 perc Katarzyna Niewiadoma (lengyel, Canyon//SRAM) azonos idővel Liane Lippert (német, Movistar) a. i. Kristen Faulkner (amerikai, EF-Oatly-Cannondale) a. i.

…20. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) 28 másodperc hátrány

…50. Demi Vollering (holland, SD Worx-Protime) 1:47 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

Niewiadoma 11:27:29 óra Faulkner 19 másodperc hátrány Pieterse 22 mp h.

…9. Vollering 1:19 perc hátrány

…44. Vas 8:44 p h.

Kiemelt kép: Vas Blanka, a Team SD Worx – Protime versenyzõje (b) elsõként ér célba a nõi Tour de France országúti kerékpáros körverseny, 5., Bastogne és Amnéville közötti, 152,5 kilométeres szakaszán 2024. augusztus 15-én. (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)