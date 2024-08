Az M4 Sport volt a legnézettebb az olimpia ideje alatt Magyarországon

A párizsi olimpia ideje alatt az M4 Sport volt a legnézettebb csatorna Magyarországon. Székely Dávid csatornaigazgató az M1-en azt mondta: a közmédia sportcsatornáin 720 órányi műsort követhettek a nézők az ötkarikás játékok eseményeiről. Kiemelte: a magas nézettséghez a magyar sikerek és a magyar sportolók is kellettek. Hozzátette: az elmúlt pár hét is jól mutatja, hogy az emberek mennyire szeretik a sportot, főleg, hogyha magyarokért is szoríthatnak.

„Az, hogy ez ilyen nézettségi számokat hozott, az nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy itt minden egyes napon, amikor az M4 Sportnál dolgozunk, akkor ezért dolgozunk. És ez itt tökéletes visszacsatolása annak, hogy igenis a magyar emberek továbbra is érdeklődnek a sportok iránt. Igenis fontos nekik, hogy az ötkarikás játékokon a honfitársaink hogyan szerepelnek, és azért is fontos, mert látjuk azt, hogy ha ennyien figyelnek minket, akkor abból nagyon-nagyon sokan merítenek erőt, és ösztönzést is kapnak akár a saját életükben, akár azért, hogy elkezdjenek sportolni, és ez valószínűleg a legfontosabb feladatunk, amit itt, az M4 Sportnál minden egyes nap próbálunk elvégezni” – fogalmazott Székel Dávid. Kapcsolódó tartalom 6 arany, 7 ezüst, 6 bronz – videók és képek a párizsi olimpia legszebb magyar érmes pillanatairól Lezárultak a 2024-es párizsi olimpia versenyei, július 26-től egészen augusztus 11-ig izgulhattunk a képernyők előtt a magyar sportolókért. A Közmédia műsorai magasan nyerték a nézettségi versenyt idén nyáron Mint ismert vasárnap ért véget az olimpia Párizsban, ahol a magyar sportolók hat arany-, hét ezüst- és hat bronzérmet szereztek. Ezzel Magyarország közel 200 ország közül a 14. helyen végzett az éremtáblán.