Martinek János már kapitányként is olimpiai bajnok

Martinek János, az öttusa-válogatott szövetségi kapitánya Gulyás Michelle vasárnapi diadalával elmondhatja magáról, hogy versenyzőként és szakvezetőként is olimpiai bajnok lett.

„Török Ferenc és Kulcsár Győző volt, akikhez akartam csatlakozni, hogy versenyzőként és kapitányként is olimpiai bajnok lehessek. Ez megvalósult, az álmom beteljesült. Azt gondolom, hogy ennél jobban zárni egy pályafutást nem lehet” – nyilatkozott Martinek János, aki az 1988-as játékokon egyéniben és a csapattal is győzött.

Hozzátette, decemberig szól a szerződése, „elég sokáig voltam kapitány, versenyző, most egy kicsit a család az fontosabb”.

Az aranyérmes Gulyás Michelle és a negyedik Guzi Blanka teljesítményéről Martinek János azt mondta: „a lányok szenzációsan versenyeztek”. Rögtön hozzáfűzte, a férfiak szombati versenyében viszont tudott volna egy kicsit jobbat is elképzelni annál, mint hogy Szép Balázs tizedik, Bőhm Csaba 13. lett.

„A fiúkban is benne volt ugyanez a teljesítmény, csak belőlük nem tudott előjönni” – hangsúlyozta.

„Michelle-nek jól sikerült a vívás, akkor már lehetett számítani arra, hogy jó versenyt fog zárni, onnantól én csak a lovaglástól tartottam. Tegnap, az elődöntőben volt egy két veréses pályája, azzal kijött belőle az a tüske, ami belekerült Kínában. Ma lovagolt egy hibátlant és ezzel bebiztosította, hogy ott lehet az élen” – utalt arra, hogy a vb-n Gulyást három ellenszegülés miatt kizárták a lovaglásból.

„Másrészt 2-essel indult, ahogy én Szöulban, és ez jó ómen volt” – jegyezte meg Martinek.

„Guzi Blanka kicsit később kapcsolódott be a sportágba, mert kézilabdázott, így a vívással kevesebb rutint tudott felszedni. Idén volt igazából jó egyéni eredménye, a világbajnoki ezüstérem. Akkor két tussal vívott többet, ami tíz pont, ha most kettővel többet vív, akkor dobogón áll ő is, tehát harmadik. De ez a negyedik hely irtózatosan jó eredmény” – fogalmazott.ú

Gulyás Michelle Erdős Ritával szemben került be az olimpiai csapatba az elnökség döntése alapján, a kapitány erről azt mondta, nem változott a véleménye:

„Le volt írva egy válogatási elv, én nem tehettem mást, eszerint kellett döntést hozni, ezt terjesztettem elő. A vezetőség döntött, ebben benne volt, hogy Michelle rutinja többet nyom a latban. Nem volt ez rossz döntés, amit igazolt az eredmény is. Én nem éreztettem és nem is éreztem feszültséget emiatt a csapatban.”

A hangulatról és a környezetről kiemelte, versenyzőként sem élt át hasonlót, még akkor sem, amikor a „teljes öttusa” szerepelt olimpián a programban.

„Ezzel búcsúzni a legjobb, azt gondolom” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Martinek János szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Kovács Anikó)