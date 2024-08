Szép Balázs elfáradt a végére, Bőhm Csaba nem adta fel

Az öttusázók versenyében szombaton tizedik Szép Balázs saját bevallása szerint a végére elfáradt, a 13. helyen végző Bőhm Csaba pedig kötelességének érezte, hogy a nem sikerült vívás után a szívét-lelkét kitegye a döntőben.

„Mielőtt ideutaztam, szerettem volna a hatban végezni, így nem tudom, hogy most örülök-e ennek a tizedik helynek” – kezdte összegzését a júniusi világbajnokságon ezüstérmes Szép. – „Úgy érzem, hogy a kombinált számra nagyon elfogytam, nagyon elfáradtam, ez most sajnos nem volt az igazi, pedig a kombival szoktam előrejönni. Már az úszásomon is éreztem, hogy fizikailag nem vagyok annyira topon, kettő másodperccel gyengébben úsztam, mint tegnap. Ez nem megszokott megtörténni.”

Úgy fogalmazott, semmilyen terhet nem érzett amiatt, hogy jól sikerült idény után érkezett az olimpiára, már csak azért sem, mert ez teljesen más versenyhelyzet, amilyenben még nem volt soha.

„Semmilyen elvárást nem fogalmaztam meg magammal szemben. Jól akartam érezni magam, meg nyilván hozni egy jó eredményt.”

Az idei világbajnok Bőhm hangsúlyozta, sosem volt benne, hogy feladja, még egy ilyen vívás után sem, amelyik miatt az utolsó helyről kezdte a döntőt.

„A lelkiismeretem tiszta, mert egy pillanatra sem volt az, hogy kiengedtem volna.”

A lövészete jobban sikerült, mint egy napja az elődöntőben, aminek örült.

„Így volt jó, ahogy volt. Nem dőlt össze a világ. Nyilván most szomorú vagyok és csalódott, de bízom a jóisten útjaiban, és bízom abban, hogy ez így volt jó” – tette hozzá, majd azt mondta, azért különösen szomorú, mert látta a családját, a magyar szurkolókat, hogy szorítottak érte.

„Szerettem volna nekik, nemcsak azoknak, akik itt vannak, hanem azoknak is, akik otthon, akár Zsámbékon, akár egész Magyarországon támogattak, valamit visszaadni. Ez a minimum, hogy itt kiteszem szívemet-lelkemet, ezt most megtettem, ennyire volt elég.”

A döntőben megdőlt az 1551 pontos világcsúcsa, melyet a kínai vb-n állított fel: az egyiptomi Ahmed el-Gendi 1555 ponttal győzött.

Martinek János szövetségi kapitány az MTI-nek úgy összegzett, hogy a kombinált számban most az ellenfelek is nagyon jól mentek, de nem ezen múlott a jobb szereplés, hanem a korábban elvesztett pontokon, a kisebb-nagyobb hibákon.

Kiemelt kép: Bőhm Csaba a férfi öttusázók döntőjében, a lövészetes futás versenyszámban a 2024-es párizsi nyári olimpián a versailles-i kastély parkjában 2024. augusztus 10-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)