Szép Balázs 10., Bőhm Csaba 13. a férfi öttusázóknál az olimpián

Szép Balázs a 10., Bőhm Csaba pedig a 13. helyen végzett a férfi öttusázók versenyében a párizsi olimpián.

A 36 induló csütörtökön körvívással kezdett az Észak-párizsi Arénában, az ott elért eredmény az elődöntőben és a továbbjutók esetében a döntőben is a kiinduló pontszám volt. Az idei világbajnokságon ezüstérmes Szép Balázs 18 ellenfelét győzte le és 17-től kapott ki, a pozitív mérleg pedig jó alapot teremtett számára a folytatáshoz. Bőhm Csabának ezúttal nem sikerült a vívás, 13 győzelmet aratott, miközben 22 ellenfelétől vereséget szenvedett. A júniusi, kínai vb-n és a május végi, törökországi vk-döntőn is – mindkettő az ő győzelmével zárult – 22 sikeres asszója volt, ami jól érzékelteti, mennyivel nehezebb helyzetbe került most.

Pénteken a magyar öttusázók sikerrel vették az elődöntőt – melyet már a Versailles-i kastély parkjában, csodálatos környezetben bonyolítottak le -, így a szombati 18 fős döntőben is versenyezhettek.

Lovaglásban Bőhm Csaba kezdett, mert a vívóeredménye alapján ő állt a döntős mezőnyben az utolsó, azaz a 18. helyen. A homokos talajú pályán tíz akadály volt, a két kettessel 12 erőkifejtést kellett végrehajtaniuk a versenyzőknek. Bőhm lova a 6-os és a 10-es akadálynál lehúzta a rudat, így a magyar öttusázó a kiinduló 300 pontból 14-et elveszetett.

Szép Balázs 12. volt a kezdésnél, ezért ő hetedikként lovagolt a pályára. Majd kevesebb mint egy perc múlva elégedetten jöhetett le, mert a 63 másodperces szintidőn belül hibátlanul teljesített. A lovasokat néma csendben figyelte a 15-16 ezer néző, a lovaglásuk végén pedig nagy tapssal díjazta a produkciókat. Volt komoly vesztese a számnak, Mohanad Saban az utolsó akadálynál leesett a lóról, így pont nélkül zárt, ezzel gyakorlatilag kiszállt a versenyből. A szintén egyiptomi Ahmed el-Gendi, a tokiói ezüstérmes viszont nagy lépést tett a győzelem felé, mert kiemelkedő vívása után hibátlanul lovagolt.

Szép Balázs, az UTE 24 éves versenyzője nem szerzett bónuszpontot a központi páston, mert kikapott a hat győzelemig jutó mexikói Emiliano Fernandeztől, a 200 méteres úszásban pedig – amelyre a lovaspálya mellett felépített 25 méteres mobilmedencében került sor – 2:05.83 perccel a 15. időt érte el. A lövészetekkel megszakított 5×600 méteres futást kilencedikként kezdte meg, 26 másodpercre a dobogós pozíciótól. Végig nagy küzdelem zajlott a középmezőnyben a közönség hatalmas buzdítása mellett, nem nagyon történtek nagy változások, talán csak hibátlan lövészettel lehetett volna előrelépni. Szép Balázs végig a kezdő pozíciójában futott, az utolsó méteren előzte őt meg a címvédő Joseph Choong, így lett tizedik. Az összetett számban 9:55.29 perccel a nyolcadik időt érte el.

Bőhm, a Kőbánya SC ugyancsak 24 éves öttusázója a bónuszban nem szerezett pontot, mivel elsőként pástra lépve kikapott Choongtól. Úszásban 1:58.94-gyel a harmadik leggyorsabb volt. A kombinált számnak a 17. helyről vágott neki, és négy pozíciót tudott javítani úgy, hogy a lövészetei is rendben voltak és jó tempót futott. Ebben a számban 9:44.87 perccel a harmadik legjobb eredményt érte el.

Győzött a Tokióban ezüstérmes el-Gendi, második lett a japán Szato Taisu, a bronzérmet pedig az olasz Giorgio Malan harcolta ki.

Végeredmény:

öttusa, férfi verseny, olimpiai bajnok:

Ahmed el-Gendi (Egyiptom) 1555 pont

2. Szato Taisu (Japán) 1542

3. Giorgio Malan (Olaszország) 1536

…10. Szép Balázs 1519

…13. Bőhm Csaba 1505

Vasárnap 11 órától a nők döntőjét rendezik, melyben ott lesz Gulyás Michelle és Guzi Blanka.

Kiemelt kép: Szép Balázs (b) és a mexikói Emiliano Hernandez a férfi öttusázók döntőjében, a bónuszvívás versenyszámban a 2024-es párizsi nyári olimpián a versailles-i kastély parkjában 2024. augusztus 10-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)