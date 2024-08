Paksi vereség Zalaegerszegen a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulóján

Paks kétgólos vereséget szenvedett a Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak első pontjaikat szerezték a mostani idényben, míg a Konferencia-liga selejtezőjében érdekelt, kupagyőztes vendégeknek egy-egy győzelem és döntetlen után ez volt az első vereségük.

OTP Bank Liga, 3. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Paksi FC 3-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2379 néző, v: Pintér

gólszerzők: Bakti (21.), Mim (62.), Németh D. (68.), illetve Ötvös (83.)

sárga lap: Bakti (50.), illetve Gyurkits (51.), Haraszti (77.), Lenzsér (80.)

ZTE:

Gundel-Takács – Szendrei, Várkonyi, Safronov, Medgyes – Dénes (Csóka, 83.), Sajbán, Sankovic, Kiss B., Mim – Bakti (Németh D., 58.)

Paksi FC:

Simon – Vas, Kinyik, Lenzsér – Kovács K., Balogh B., Vécsei (Windecker, a szünetben), Gyurkits (Haraszti, 56.), Silye (Ötvös, 75.) – Tóth B. (Böde, 56.), Zimonyi (Szabó B., a szünetben)

A közepes iramú első félidő sok technikai hibát hozott mindkét oldalon. Helyzetek akadtak itt is, ott is, a nagyobbak a paksi kapu előtt. Bár a vendégek valamivel többet birtokolták a labdát, a vezető találat megszerzése után is a hazaiak voltak veszélyesebbek, akár meg is duplázhatták volna előnyüket, de előbb Sajbán hibázott ziccerben, majd Dénes lövését védte Simon.

A második játékrészt Mim 22 méterről eleresztett életerős lövése vezette fel, mely után a keresztlécen csattant a labda, centimétereken múlt az újabb gól. Bognár György, a vendégek vezetőedzője négyet is cserélt a szünet után, próbálta erősíteni a támadó szekciót, de ez nem segített, sőt. Hiába volt többet a labda a Paksnál, a házigazdák jóval több veszélyt jelentettek a kapura, s előbb megduplázták előnyüket, majd végleg eldöntötték a három pont sorsát. Akár nagyobb arányban is vezethettek volna, de Simon többször nagyot védett. A hajrában szerzett paksi találat már csak az eredmény kozmetikázására volt elég, s bár Böde az utolsó percben még eltalálta a kapufát, az újabb gól már nem jött össze.