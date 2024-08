Manhercz Krisztián: Nagyon haragszunk magunkra

A magyar férfi vízilabda-válogatott játékosai egyetértettek abban, hogy a rengeteg hiba megbosszulta magát a horvátokkal szemben elveszített olimpiai elődöntőben, míg Varga Zsolt szövetség kapitány szerint nem tisztultak ki megfelelően a fejek az olaszok elleni drámai negyeddöntőt követően.

„Jó lendülettel kezdtük a mérkőzést, utána viszont mintha lefékeztünk volna. Nagyjából azt, amit elterveztünk, azt meg tudtuk csinálni, de sok helyzetet kihagytunk” – értékelte a mérkőzést a szakvezető, aki megjegyezte, hogy az olaszok elleni negyeddöntő mentálisan nagyon sokat kivett a játékosokból, még utózöngéje is volt a dolognak, talán „nem tisztultak ki a fejek” eléggé.

„A meccs ritmusa visszaesett, ettől függetlenül jól tudtunk váltani és még a végén is benne volt a meccsben, hogy esetleg sikerül egyenlíteni, a horvátok már nem is nagyon tudtak mihez kezdeni a labdával. Nagyon sajnálom a srácokat, mert nagyon sokat dolgoztak magukért vízben és szárazföldön egyaránt” – mondta a játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt, aki az amerikaiak elleni bronzmeccsel kapcsolatban kiemelte, nagyon motiválja a harmadik hely megszerzése. „Minden olimpiai érem egy különleges dolog az ember szívében, meg kell becsülnünk azt is, mert hatalmas teljesítmény, engem maximálisan motivál a dolog”.

Manhercz Krisztián arról beszélt, hogy a kimaradt lehetőségek bizonyultak döntőnek.

„Rengeteg esélyünk volt arra, hogy legalább egy döntetlent kihozzunk ebből a meccsből. Ez az olimpiának az a szakasza, amikor az dönt, ki hibázik többet, mi pedig ma nagyon sokat hibáztunk”

– mondta a magyar pólós, aki a bronzmérkőzésről szólva elárulta, várhatóan nagy tűzzel indul majd harcba a gárda az amerikaiak ellen. „Azért jobb a legjobb négy között játszani, mert itt egy vereség után még mindig éremért játszhat az ember. Egy olimpiai érem hatalmas dolog, lesz bennünk szerintem egy kis dac is, mert szerintem most mindannyian nagyon haragszunk magunkra”

Vámos Márton nehezen találta a szavakat:

„Álmok születnek, álmok törnek össze ilyenkor. Sokkal többet hibáztunk, az ellenfél legjobbja, akiről megbeszéltük, hogy ne lőjön, öt gólt szerzett, ez nem fér bele egy horvát csapat ellen”.

A balkezes játékos megjegyezte, az azért mindenképpen motiválja, hogy kétszeres olimpiai bronzérmes legyen.

A magyar csapat akárcsak három évvel ezelőtt Tokióban, ezúttal is a bronzéremért szállhat harcba az olimpia zárónapján, ellenfele az Egyesült Államok válogatottja lesz, a találkozót vasárnap 10.35 órakor rendezik.

Kiemelt kép: Manhercz Krisztián, a párizsi olimpiára készülő magyar férfi vízilabda-válogatott tagja a csapat edzésén a margitszigeti Széchy-uszodában 2024. június 25-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)