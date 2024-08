Betlehem Dávid: Előnyben voltunk

A bronzérmes Betlehem Dávid szerint a tökéletes felkészülés miatt előnyben is voltak a riválisokhoz képest a párizsi olimpia nyíltvízi úszóversenyében.

„Előnyben voltunk egyszerűen, elég csak megnézni az utolsó kört. Szinte mindenki úszva próbálta bevenni a kanyart, de mi készültünk erre, és Betti (párja, Fábián Bettina, aki ötödik volt csütörtökön) is mondta, hogy egy pillanatra inkább meg kell állni. Így tudtam Gregorio Paltrinierit megelőzni, és ezzel a végén már csak a másik olaszt kellett ‘megennem’. Ha nem sikerült volna ez, akkor kettejükkel szerintem már nehezebben bírtam volna” – nyilatkozta a vegyes zónában Betlehem, aki fantasztikus hajrával végül a másik olaszt, Domenico Acerenzát is maga mögé utasította. „Szerintem ha megpróbáltam volna felúszni Rasóékra (az aranyérmes Rasovszky Kristóf), akkor az olasz is jött volna velem, ez pedig annyi energiát felemésztett volna, hogy nem marad elég erőm a hajrára.”

„A végén egyszerűen türelmesebb voltam, így lettem harmadik”

– fogalmazott a 20 éves úszó.

Betlehem és Rasovszky pályafutásuk során egyéniben először álltak együtt dobogón, hosszú ideje kergették ezt az álmot: „Szerintem már 2022 óta beszélünk erről, de amikor nekem jött ki a lépés, akkor neki nem sikerült, ha meg ő volt a jobb, akkor én maradtam le, persze utóbbiból volt azért a több.”

„Egy percig sem vagyok féltékeny Kristófra, ráadásul ő már huszonhét éves, neki kellett nyernie, ennek így kellett történnie”

– válaszolta kérdésre Betlehem Dávid.

Legutóbb 1996-ban Atlantában fordult elő, hogy két magyar úszó állt egymás mellett a dobogón, akkor 200 méter mellen Rózsa Norbert diadalmaskodott, Güttler Károly pedig ezüstérmet nyert. Rasovszky napra pontosan 12 évvel Risztov Éva londoni győzelmét követően a nyíltvízi szakág második aranyát nyerte, s ez a magyar úszósport 32. olimpiai elsősége.

Kiemelt kép: A bronzérmes Betlehem Dávid a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál 2024. augusztus 9-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)