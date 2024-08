Krizsán Xénia és Nemes Rita is jól szerepelt magasugrásban

A hétpróbázó Krizsán Xénia és Nemes Rita egyformán 1,77 métert teljesített magasugrásban csütörtökön a párizsi olimpián.

Az első szám, a 100 m gátfutás után a hétpróbázók a magasugrással folytatták, ami „jól fizet”, azaz a jó teljesítménnyel sok pontot lehet gyűjteni. Ezt mutatja a kétszeres olimpiai bajnok Nafissatou Thiam példája, akinek 2,02 méter az egyéni csúcsa. A belga atléta egyébként csak 1,80 méteren kezdett, amit elsőre teljesített és 1,92 méterig jutott, akárcsak a brit Katarina Johnson-Thompson.

Krizsán az 1,62 méteres magasságon szállt be a versenybe és elsőre meg is ugrotta, akárcsak a 1,65-öt. A világbajnoki negyedik atlétának az 1,71 másodikra jött össze, aztán az 1,74 biztosan, elsőre, amivel beállította az Eb-n elért idei legjobbját. Erre még rá tudott tenni és harmadikra az 1,77 métert is átvitte. Hasonlóan teljesített Nemes Rita, aki 1,65-ön kezdett, az 1,71 méteren elsőre hibázott, másodikra – bár rezgett a léc – javított. A következő magasságon, az 1,74-en viszont tisztán jutott túl, a 1,77-en pedig – akárcsak Krizsán – harmadikra.Az 1,80 m egyik magyar hétpróbázónak sem sikerült, de csoportjukban az 1,77-tel a második helyen végeztek.

Két szám után Krizsán 1975 ponttal a 11., Nemes 1945 ponttal a 16. helyen áll. Vezet a kétszeres világbajnok Johnson-Thompson (2197), Thiam (2173) és az amerikai Anna Hall (2164) előtt. A hétpróbázók az esti programban a súlylökéssel és a 200 méteres futással folytatják, pénteken pedig jön a távolugrás, a gerelyhajítás és a 800 méter.

Kiemelt kép: Nemes Rita, nõi hétpróbás. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)