Jansik Szilárd: Ezért vagyunk nagybetűs csapat

Hektikus körülmények között, drámai csatában jutott négy közé a magyar férfi vízilabda-válogatott a párizsi olimpián, ahol a csapattársak legfőképpen Vogel Somának mondtak köszönetet az ötméterespárbajban kivívott sikerét.

„Nehéz mérkőzés volt, mindkét csapatnak gratulálok, hatalmas szívvel játszottunk. Lett volna lehetőségünk megnyerni a meccset, de a végén már azt éreztem, hogy nagyon döntetlenszagú a dolog, és már azon gondolkoztam, ki fogja lőni az ötmétereseket” – nyilatkozott a vegyes zónában Varga Zsolt. A szakember külön kitért Vogel Somára, aki karrierje során már 11-3-mas mutatóval bír jelentős viadalokon az ötméteres párbajokban, ezek világ- és Európa-bajnoki címet, BL-győzelmet is eredményeztek már „Ez a történet úgy indult, hogy először elvesztettünk két fontos mérkőzést is így, utána viszont elkezdtünk hatékonyabban foglalkozni azzal, hogy ötösökkel ne bukjunk el máskor. Ez egy fontos része a játéknak, gyakoroljuk is folyamatosan.”

„Akkora teher nehezedik a játékosokra, hogy ezt edzésen is gyakorolni kell.”

– mondta a kapitány.

A játékosként 2000-ben olimpiai bajnok Varga kiemelte, előzetesen az olaszokat és a spanyolokat is a legjobbak között tartotta számon, így hatalmas fegyvertény Alessandro Campagna együttesének búcsúztatása. Manhercz Krisztián három éve a tokiói negyeddöntőben hét gólt lőtt a horvátoknak, most öt találattal és a mindent eldöntő utolsó ötössel járult hozzá a sikerhez.

„Akkor is, és most is bejutottunk az elődöntőbe, de ami igazán kedves számomra, az Vogel Soma”

– válaszolta újságírói kérdésre a Ferencvároshoz visszatérő klasszis, aki a harmadik olimpiáján vesz részt. „Nagyon hektikus meccs volt, örülök neki, hogy a harmadik negyed után tudtunk még egyet váltani. Ez a szív diadala volt, a csoportmeccseken nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit mi és mások is elvárnak tőlünk, de”

„a mai alapján megérdemelten tudtunk az elődöntőbe jutni.”

Jansik Szilárd, aki az utolsó percben megnyerhette volna a meccset, de a kapusba lőtte a ziccert: „Érzelmi hullámvasúton vagyok. A végén eldönthettem volna a mérkőzést, de nagyon örülök, hogy megmentett a csapat.”

„Ezért vagyunk nagybetűs csapat, mert ha valaki hibázik, akkor a másik ki fogja javítani a hibáját. És ez fog minket végig előre repíteni. A csoportban voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, de akkor kell igazán teljesíteni, ha már kieséses szakasz van.”

Zalánki Gergő, a Pro Recco játékosa azzal kezdte, hogy nehéz volt neki csapattársai ellen vízbe szállni:

„Az egyik szemem sír, a másik nevet. Persze örülök nagyon, de nem volt ez nekem egy egyszerű mérkőzés, mert olyanok ellen kellett játszani, akiket nagyon szeretek.”

„Az olaszokkal úgy voltam, hogy elkerülném őket a személyes kapcsolat miatt. Óriási tűzzel játszottak a négyperces után, de a végére elfáradtak, a mínusz egy ember a mostani vízilabdában elég nagy hátrány. Nekünk meg az hátrány, hogy a horvátok már hat és félórája végeztek, és mire elindulunk innen, ők már ágyban lesznek.” A magyarok a pénteki elődöntőben a világbajnoki címvédő horvátokkal találkoznak.

Kiemelt kép: Jansik Szilárd (j) és az olasz Lorenzo Bruni a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország – Magyarország mérőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)