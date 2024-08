A kenus Kiss Ágnes és Takács Kincső középfutamba jutott

Kiss Ágnes és Takács Kincső középfutamba jutott a női kenusok 200 méteres versenyében a párizsi olimpián.

A 19 éves szegedi Kiss, aki idén bronzérmes volt párosban ezen a távon a számára hazai pályán rendezett Európa-bajnokságon, a délelőtti előfutamában kis különbséggel harmadik lett, ezzel éppen lemaradt az egyenes ági továbbjutásról, de kora délután javított. A három reményfutamból az elsőben evezett és az első kettő között kellett végeznie. Közepes rajttal indult el, aztán fokozatosan jött előre, végül csak pár centivel maradt le a győztes ukrán Anasztaszija Ribacsoktól.

„Az előfutamban tudtam egy nagyon jó pályát jönni és örültem, hogy meg tudtam előzni a legutóbbi olimpián ezüstérmes ukrán kenust, viszont kicsi csalódottság is volt bennem, mert nagyon picin múlt a továbbjutás” – nyilatkozta Kiss. – „A második futamban a rajtom nem sikerült a legjobban. Eléggé fújt az oldalszél és nem is nagyon találtam a rajtgépben magamat, ez pedig kicsit hátráltatott. Utána próbáltam minél jobban feljönni és szerintem egy jó második százat tudtam jönni.”

A 30 éves győri Takács, aki ezen a távon párosban 2018-ban Európa-bajnok volt, 500-on viszont több Eb-győzelemmel és vb-címmel is rendelkezik kettesben, ugyancsak harmadik lett az első pályáján, majd a harmadik reményfutamban jó rajtot követően az elején élen haladó kínai Lin Ven-csünt is simán megelőzve magabiztos győzelmet aratott. Takács Kincső reményfutama után elégedetten nyilatkozott, mint mondta, picit bosszantotta, hogy az előfutamban csupán egy hajszállal maradt le a középfutamba jutásról, ugyanakkor szavai szerint jó oldala is volt a harmadik helynek

„Abból a szempontból örültem neki, hogy így tapasztalatot tudtam szerezni a két órán belüli futamokra”

– mondta az MTI-nek a sportoló, aki ezt is elárulta, hogy előzetesen megnézte, kinek volt a legjobb ideje és annak megfelelően építette fel vigaszági futamát. – „Tudtam, ha a kínaival elmegyek, akkor benne leszünk az egy-kettőben. Az pedig, hogy sikerüljön beraknom elé a hajót, nagy motivációt jelentett számomra. ” A középfutamot és a döntőt szombaton rendezik.

Kiemelt kép: Kiss Ágnes a női kenu egyesek 200 méteres versenyének negyeddöntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)