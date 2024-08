Losonczi Dávid kikapott a birkózók elődöntőjében, bronzéremért küzdhet

A kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Losonczi Dávid az elődöntőben 3-1-re kikapott bolgár ellenfelétől, így csütörtökön a bronzéremért léphet szőnyegre a párizsi olimpián.

Losonczi Dávid olimpiai újoncként érkezett Párizsba, mégis egyértelműen a súlycsoport egyik legnagyobb favoritjának számított, miután a tavalyi világbajnokságot – utólag megkapott – arany-, a tavalyelőttit pedig bronzéremmel zárta. Délelőtt esélyeshez méltóan kezdett és a 82 kilóban világ-, illetve Európa-bajnok, 77 kilóban olimpiai harmadik azeri Rafig Huseynovot nagyon magabiztosan győzte le 5-2-re. A negyeddöntőben már lényegesen jobban megszenvedett a szerbek orosz származású klasszisa, az idei Eb-győztes Aleksandr Komarov ellen, akit hatalmas csatában, fordulatos meccsen múlt felül 2-2-re, később szerzett pontnak köszönhetően.

A Komarov elleni mérkőzés után hosszabb pihenő várt rá, majd az esti program negyedik párjában a bolgárok tavalyi vb-harmadikja, Szemen Novikov várt rá. Amíg a szerbbel szembeni csata előzetesen teljesen nyíltnak tűnt, addig a bolgár ellenit megelőzően egyértelműen a magyart lehetett esélyesének nevezni, ugyanis korábbi három összecsapásuk mindegyikét ő nyerte. A 2023-as belgrádi vb elődöntőjében ráadásul az ESMTK klasszisa emlékezetes, technikai tusos győzelmet aratott riválisa felett. A mostani csata viszont merőben másként alakult.

Losonczi délután az elődöntő előtt csak annyit mondott, hogy reméli, negyedik meccsükön is ő győz, majd este óriási lendülettel vetette magát a küzdelembe és az első másodperctől irányította a csatát.

Terelgette riválisát a szőnyegen, aki viszont nagyon jól védekezett és többször kontrázott, karberántásból veszélyeztetett, a magyar birkózónak pedig két ízben is nagyot kellett mentenie, hogy elkerülje riválisa akcióját. Mindezek ellenére egyértelműen Losonczi irányított és a bolgár kapta a figyelmeztetést (1-0) a menet közepén. A parterhelyzetből az ESMTK klasszisa kétszer is megemelte a bolgárt, de nem tudott dobni, majd állásból Novikov nagyon veszélyesen birkózott. A menet végéig Losonczi többször is szorult helyzetből volt kénytelen kimenekülni.

A második szakasz elején Novikov mindent megtett, hogy leküldesse ellenfelét, 50 másodperc után el is érte célját (1-1), lentről pedig meg is emelte a magyart, dobnia azonban neki sem sikerült, így állásból úgy folytatták a felek, hogy minimális előnye volt csak Novikovnak.

Losonczi Dávidnak innentől nem volt miért tartalékolnia, ennek megfelelően minden energiájával azon volt, hogy állásból pontot csináljon ellenfelén, aki ekkor már csak a védekezéssel törődött. Ezért az ötödik perc végén ismét figyelmeztették passzivitásért, ami pontot ugyan már nem ért Losonczinak, de ismét lentről próbálkozott. Méghozzá ugyanúgy emeléssel, mint az első menetben és erőfeszítései ezúttal sem hoztak eredményt. Az utolsó percben csak abban lehetett bízni, hogy a kiváló állóképességgel rendelkező Losonczi le tudja hajtani a szőnyegről riválisát és így pontot szerez. Novikov azonban kiválóan védekezett, ráadásul alig húsz másodperccel a vége előtt egy szép kontrával kiléptette a magyar birkózót (1-2), aki a végén ugyan kitolta a szőnyegről ellenfelét, de mivel a bolgár a térdén csúszott ki, nem ért pontot az akció, amit a magyarok által kért videózás is megerősített (1-3).

„Megtettem mindent. Kitettem szívemet, lelkemet és most tanácstalanul állok a történtek előtt”

– mondta csalódottan a veresége után Losonczi Dávid. – „Háromszor birkóztunk már és mindig technikaival vertem, de most ez van. Nem tudom, hogy jobban felkészült-e belőlem, mint korábban, de az biztos, hogy nagyon kicsin múlott. Többször ott voltunk a zónánál és mindig épphogy be tudott fordulni, lentről is kétszer majdnem megemeltem. Ilyen az élsport.”

Az ESMTK kötöttfogásúja azt is elmondta, hogy a végén már mennie kellett, ezért tudta kiléptetni őt Novikov és ezért nem volt ideje a végén, hogy megemelje a kitolásnál riválisát. Losonczi mindehhez annyit tett még hozzá, hogy túl kell lépnie a kudarcon, mert csütörtökön az érem lesz a tét számára.

„Ha benne maradok ebben, akkor a holnapi sem fog sikerülni. Úgyhogy most fogyasztok és mentálisan fel kell dolgoznom a vereséget, mert a bronzérem meg kell, hogy legyen!” – jegyezte meg Losonczi Dávid, aki a helyosztón a dán Turpal Ali Bisultanov és a georgiai Lasha Gobadze vigaszági meccs győztesével találkozik csütörtökön este.

Kiemelt kép: Losonczi Dávid (Fotó: MTI/Illyés Tibor)