Futamgyőzelemmel jutott tovább a középfutamba Kopasz Bálint és Varga Ádám

A várakozásnak megfelelő stabil versenyzéssel elsőként ért célba szerdai előfutamában 1000 méteren a kajakos Kopasz Bálint, ezzel középfutamba jutott a párizsi olimpián. Kopasz Bálint után Varga Ádám is futamgyőzelemmel jutott tovább közvetlenül a középfutamba K-1 1000 méteren a párizsi olimpián.

Férfi K-1-ben öt előfutam szerepelt a programban, a címvédő, világ- és Európa-bajnok magyar kajakos a harmadikba került és a beosztás alapján nem kellett különösebben izgulnia. Nem csupán azért, mert a szám egyik esélyese, hanem azért is, mert igazán komoly ellenfél nem volt mellette.

Ennek megfelelően stabilan versenyzett, jól rajtolt, felvette az utazósebességét és végig az élen lapátolva győzött.

Mögötte az argentin Agustin Vernice és a dél-afrikai Hamish Lovemore küzdött a még közvetlen továbbjutást érő második helyért, ők ketten komolyan finiseltek, így valamivel közelebb kerültek a végére Kopaszhoz, de az elsőségét nem veszélyeztették.

Kapcsolódó tartalom Magabiztos győzelemmel középfutamba evezett Gazsó Alida Dóra Párizsban A középfutamot és a döntőt szombaton rendezik.

„A végén azért meg kellett indulnom, mert jött az argentin srác, aki sokat fejlődött Tokió óta, de az egész távot úgy osztottam be, hogy ne vegyen ki túl sokat belőlem. Bár holnap pihenőnap lesz, úgyhogy nem lett volna gond az sem, ha ma maxot vagy közel maxot kell mennem. Ez nem volt az ”– mondta az M4 Sportnak a győriek 27 éves világklasszisa, aki Varga Ádámmal, a szám másik magyarjával K-2 500 méteren is érdekelt Párizsban. – „Úgy érzem, hogy akárcsak Tokióban, jó formát tudtam mutatni az előfutamban. Jó erős hátszél volt, igaz, jöttek azért a hullámok is, ami a technika rovására ment, de hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy rossz körülmények között is helyt tudjak állni a vízen.”

Varga Ádám is futamgyőzelemmel jutott tovább

A férfi kajakosoknál öt előfutamot rendeztek, Varga a negyedikbe került, a lelátóhoz legközelebb eső 7-es pályára.

Az első két hely ért közvetlenül középfutamot, de a szám tokiói olimpiai és tavalyi világbajnoki ezüstérmese semmit nem bízott a véletlenre. Az óvatosabb rajt után 350 méternél már ő vezetett, a táv második felében pedig több mint magabiztos előnyt szerezve haladt a cél felé. A kérdés a végén csak az volt, hogy ki szerzi meg mögötte a második továbbjutó helyet, s ez végül a 2023-as vb-n mögötte harmadik német Jakob Thordsennek sikerült.

„Az egyik célom az volt, hogy az első kettőben legyek, a másik, amit magamnak állítottam föl, hogy megnyerjem mindenképpen a futamot.”

„Egy jobb középfutam érdekében is, meg amiatt is, hogy összemérjem a német versenyzővel a tudásomat, aki szerintem (Fernando) Pimenta és (Kopasz) Bálint után a legnagyobb ellenfelem lesz, remélhetőleg a döntőben szombaton. Láttam, hogy elfáradt, bár nekem is elég kemény futam volt” – kezdte értékelését az MTI kérdésére a KSI 24 éves kajakosa, Varga Ádám. Mint mondta, jól tudott koncentrálni, a megfelelő technikával evezett, és jó tempót ment.

A taktikája az volt, hogy azzal a tempóval induljon el, amit edzésen jónak érzett, aztán valahol majd kinéz, és a többi attól függ, hol áll.

„Láttam, hogy ott vagyok velük 500 méter felé, gondoltam, tartom ezt a tempót, és majd kell valami a végére” – folytatta. Elárulta, hogy összességében nem fáradt el nagyon, de kicsit azért szédült a végén. „Lehet, hogy front vagy a nagy páratartalom miatt. A többi versenyzőnél is láttam, hogy ült a stégen, és ez nem előfutam utáni megszokott dolog, hogy mindenki kidől” – tette hozzá.

A K-1 1000 méter középfutamát és döntőjét szombaton rendezik.

Kiemelt kép: Kopasz Bálint a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 7-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)