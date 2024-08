Adolf Balázs is biztosította helyét a középfutamban

A kenus Adolf Balázs csatlakozott Fejes Dánielhez a kenusok 1000 méteres olimpiai versenyében, reményfutamát ő is megnyerve középfutamba jutott.

A hosszabb távokon négyszeres világbajnok, ebben a számban Tokióban 15., a játékokat követő 2021-es vb-n bronzérmes magyar kenus a délelőtti evezése során harmadik lett, ezért kellett délután újra kenuba térdelnie.

A reményfutamban egy kínai és egy menekült csapatba tartozó kenus mögött harmadik volt 250, majd 500 méternél is, de aztán utóbbi versenyző lelassult, Adolf Balázs pedig a kínai mellett is simán elment, és úgy is nagy fölénnyel nyert, hogy a végén már erősen visszavett a tempóból. A folytatáshoz az első kettő között kellett végezni.

A középfutamokat és a finálét pénteken rendezik majd.

Kiemelt kép: Adolf Balázs a férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyének előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 7-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)