A 21. helyen végzett a magyar gyalogló páros Párizsban

A Venyercsán Bence, Récsei Rita páros a 21. helyen végzett szerdán a párizsi olimpián a gyalogló vegyes csapat versenyben.

A magyar kettős 3:05:18 órás eredménnyel ért célba a 25 duót számláló mezőnyben. Az olimpián Párizsban bemutatkozó vegyes váltóban a maratoni távot kell teljesíteni oly módon, hogy előbb a férfi gyalogló megy valamivel több mint 10 kilométert, majd következik a női versenyző, aztán még egyszer váltják egymást. A kvótát Venyercsán és Récsei Rita szerezte meg az áprilisi kvalifikációs világbajnokságon Antalyában, 3:07:46 órás idővel.

Párizsban az útvonal a francia főváros több nevezetességét érintette, így az Eiffel-tornyot, a gyaloglók áthaladtak a III. Sándor hídon is, majd a Trocaderón értek célba, és – az egyéni versenyben tapasztalt módon – végig mindkét oldalon szurkolók ezrei bíztatták őket. Venyercsán Bence 45:33 perc alatt teljesítette az első szakaszt és a 19. helyen váltotta Récsei Ritát. A Honvéd atlétája 1:32:00 óránál adta vissza a képzeletbeli stafétabotot Venyercsánnak, aki a második részt gyorsabban, 42:07 perc alatt tette meg. A célba Récsei 14:47 perces hátránnyal ért be. A számot a spanyolok nyerték, a váltó mindkét tagja, Álvaro Martin és Maria Pérez duplázott a tavalyi, budapesti vb-n, azaz 20 és 35 km-en is győzött.

A magyar gyaloglók ezzel befejezték szereplésüket a játékokon.

A 20 km-es versenyben Helebrandt Máté a 44., Venyercsán a 46., Récsei 33., Madarász Viktória 42. lett.

vegyes váltó, olimpiai bajnok:

Spanyolország (Álvaro Martin, Maria Pérez) 2:50:31 óra

2. Ecuador (Brian Daniel Pintado, Glenda Morejón) 2:51:22

3. Ausztrália (Rhydian Cowley, Jemina Montag) 2:51:38

….21. Magyarország (Venyercsán Bence, Récsei Rita) 3:05:18

Kiemelt kép: Venyercsán Bence, a férfi 20 kilométeres gyaloglás 46. helyezettje a célban a 2024-es párizsi nyári olimpián a Trocadero téren 2024. augusztus 1-jén. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)