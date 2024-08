Mindent megtett a női vízilabda-válogatott, de nem sikerült megfogni az amerikaiakat az olimpiai negyeddöntőben

A magyar női vízilabda-válogatott 5-4-es vereséget szenvedett a címvédő amerikai csapattól a párizsi olimpia keddi negyeddöntőjében, így az 5-8. helyért folytathatja szereplését.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a februári, dohai világbajnoki döntő „visszavágóján” óriási csatát vívott a sorozatban negyedik sikerére hajtó riválissal, a találkozó negyedik negyedében egyetlen gól született, ez döntött.

A magyarok csütörtökön a görögökkel találkoznak a folytatásban.

Mihók Attila: Az eddigi legjobb védekezésünk volt

Eredmény, negyeddöntő:

Egyesült Államok-Magyarország 5-4 (1-2, 2-0, 1-2, 1-0)

gólszerzők: Steffens 2, Prentice, Roemer, Fattal 1-1, illetve Garda, Leimeter, Keszthelyi, Faragó 1-1

Magyarország:

Magyari Alda – Vályi Vanda, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Keszthelyi Rita, Faragó Kamilla, Parkes Rebecca – cserék: Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa

A magyar csapatnak a lehető legnehezebb út jutott, hiszen a sorozatban negyedik aranyérmére hajtó amerikai válogatotton kellett volna átverekednie magát.

A tengerentúli sztárcsapat a 2008-as pekingi játékok döntőjében szenvedte el utolsó vereségét az olimpiai tornák egyenes kieséses szakaszában, ugyanakkor legutóbb Tokióban a csoportküzdelmek során kikapott az akkor még Bíró Attila által irányított magyaroktól.

A magyar és az amerikai csapat sorozatban a negyedik világversenyén találkozott egymással az egyenes kieséses szakaszban, a 2022-es margitszigeti és az idén februári, dohai világbajnokság döntőjében, valamint tavaly a fukuokai vb ötödik helyéért rendezett összecsapáson mindig az Egyesült Államok nyert, igaz, kivétel nélkül szoros csatában. A két csapat az olimpiai felkészülés végét közösen végezte, Kaliforniában kétszer is megmérkőztek egymással, a magyaroknak ott egyszer sikerült a bravúr.

Az ezúttal is telt házas Paris La Défense Arénában – amely vasárnapig az úszóversenyek fantasztikus otthona volt – ezúttal jóval többen szorítottak az amerikaiak sikeréért, de amikor a magyar Himnusz megszólalt, jónéhány piros-fehér-zöld zászló is a magasba emelkedett.

A magyarok védekezése jól működött, támadásban azonban nem találták az ellenszert a világ legjobb kapusával, Asleigh Johnsonnal szemben, aki könnyedén hárította a magyar próbálkozásokat.

A túloldalon Magyarinak bravúrt sem kellett igazán bemutatnia, majd megszületett a találkozó első gólja, Garda lapos lövése talált utat a hálóba. Magyari újabb könnyű védése után Keszthelyi a második hatalmas kapufáját lőtte, a lefordulásból pedig Maggie Steffens egyenlített. Egy oda-vissza kontra ítélet után Leimeter szemfülesen fordult be egyedül a kapu elé, és lőtt közelről a hálóba, Magyari újabb remek védését követően azonban fórban Mahieu kezéből kicsúszott a labda. A negyed végén még kivédekeztek egy fórt is a magyarok (2-1).

Leimeter Dóra: Éreztük, hogy mi kell hozzá, hogy legyőzzük őket

Zsinórban két kihagyott amerikai fórral indult a második negyed, előbb Magyari volt a végállomás, majd egy rossz passz miatt maradt gól nélkül a rivális. A tengerentúliak futószalagon harcolták ki az emberelőnyöket, és a sokadik alkalmat kihasználva egyenlítettek. Hosszú idő után a magyarok is kaptak egy fórt, Gurisatti középről leadott lövését azonban Johnson fogta. Védekezésben az első figyelmetlenséget rögtön kihasználta az ellenfél, és először a meccsen megszerezte a vezetést. A nagyszünet előtt közvetlenül még Magyarinak kellett nagyot védenie (2-3).

A fórokkal a magyarok is hadilábon álltak, a negyedik lehetőség is kimaradt, de egy kontra után Keszthelyi indulhatott meg egyedül és a kapitány nem hibázott. Leimeter gyönyörű blokkja után újabb amerikai előny maradt ki, a kettős fórt viszont már nem sikerült kivédekezni. Az ötödik magyar előny aztán már sikerrel járt, Faragó kapufás lövésével szemben már az amerikai sztárkapus is tehetetlennek bizonyult (4-4).

A záró negyedből több mint két perc pörgött le, amikor az amerikaiak emberelőnybe kerültek, Adam Krikorian pedig időt kért. A megbeszélést követően Magyari kétszer is védett, az eredmény nem változott. A magyar háló ugyan megrezdült, de a játékvezetők már belefújtak a lövésbe, és gól helyett emberelőnyt adtak, amit viszont újra kihagytak az amerikaiak. Vályi ezzel kipontozódott, Mihók Attila pedig időt kért, hogy rendezze a sorokat. Az amerikaiak a második kettős előnyükkel támadhattak a vezetésért, Rachel Fattal pedig közelről betalált.

A hajrában elöl Rybanska harcolt ki ítéletet, Garda lövése azonban a vízről fölé pattant, ekkor már csak két perc volt hátra. A játékvezető egy perccel a vége előtt Cseh Sándort kiállította.

A magyarok 49 másodperccel a dudaszó előtt vélhetően utolsó támadásukra készültek, Mihók Attila időt kért, Magyari is felúszott, de Faragó lövése fölé szállt, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés.

Faragó Kamilla: Egy percig nem éreztem ma, hogy ki fogunk kapni

Kiemelt kép: Leimeter Dóra (b) és az amerikai Maddie Musselman a 2024-es párizsi nyári olimpia nõi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Magyarország-Egyesült Államok mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)