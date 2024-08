A franciáktól vereséggel, de emelt fővel búcsúzott az olimpiától a férfi kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott a csoportkör utolsó fordulójában 24-20-ra kikapott a házigazda, címvédő és Európa-bajnok francia csapattól, így nem jutott negyeddöntőbe a párizsi olimpián.

A magyarok Argentínát 35-25-re legyőzték, ám Egyiptomtól 35-32-re, Norvégiától 26-25-re, a világbajnok Dániától pedig 28-25-re kikaptak, így a B csoport ötödik helyén végeztek – a két hatos csoportból az első négy-négy jut a negyeddöntőbe -, összességében pedig tizedikek lettek. Ez volt a magyar férfi válogatott kilencedik szereplése az ötkarikás játékokon, eddigi legjobb eredménye az 1936-os, az 1980-as, az 1988-as, a 2004-es és a 2012-es negyedik, a legrosszabb pedig az 1972-es müncheni nyolcadik helyezés volt.

Eredmény:

Férfi kézilabda, csoportkör, 5. (utolsó) forduló, B csoport:

Franciaország-Magyarország 24-20 (11-8)

Dél-párizsi 6-os Aréna, v.: Hansen, Madsen (dánok)

lövések/gólok: 43/24, illetve 41/20

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 2/2

kiállítások: 4, illetve 0 perc

Magyarország:

Palasics – Bóka 1, Bodó 1, Bánhidi 1, Sipos, Ilic 1, Lékai 2, cserék: Imre 6, Ligetvári, Fazekas, Szita 4, Mikler, Ancsin 4

a francia gólszerzők: Prandi 7, Descat 5, Mem 5, Remili 3, Minne 1, Tournat 1, Porte 1, Fabregas 1

A magyarok annak tudatában léptek pályára, hogy győzniük kell a továbbjutáshoz. A csoportkört meglepően gyengén kezdő hazaiaknak ehhez a döntetlen is elég lett volna.

Óriási hangzavarban kezdődött a mérkőzés, a Dél-párizsi 6-os Aréna lelátója teljesen megtelt, a francia játékosok megkapták a támogatást a jó kezdéshez. Több elrontott támadás után a hazaiak szereztek vezetést a harmadik percben kínai figurából, majd büntetőből találtak be. A magyarok a hetedik percig nem tudtak gól lőni, akkor hétméteresből Imre Bence csökkentette a hátrányt.

Egy-hármas állásnál Bodó lövése után a labda majdnem átgurult Gérard lábai között, de videózás után nem adták meg a gólt. Később Imre szépített, Prandi azonban csakhamar már három gólnál járt és még büntetőt is kiharcolt. Nehezen talált rést a francia védőfalon a magyar csapat, statikusan, kiszámíthatóan támadott, 2-6-nál pedig Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért. Ennek ellenére továbbra is nagyon nehezen ment a góllövés, középről nem igazán mertek kísérletezni a magyar játékosok, ha pedig nagy nehezen lejutott a labda szélre, mindkét oldalon kihasználatlan maradt egy-egy lehetőség. Szita aztán elvállalt három lövést is, és jól tette. Hat-tíznél emberelőnyben Ilic és Imre góljával zárkóztak közelebb a magyarok. Ezután francia időkérés következett.

A 29. percben szépen védett a csereként beállt Mikler, de a kipattanó a franciákhoz került, és Descat a szélről újabb gólt lőtt. Fabregas és Sipos fejelt össze a következő francia támadásnál, majd már csak néhány másodperc volt hátra, amikor Ligetvári egyedül állt a francia kapussal szemben, de a földről a kapu fölé pattant a labdája. A védelmek stabilak voltak mindkét oldalon, ezért kevés gól esett az első félidőben, a franciák 11-8-ra vezettek a szünetben.

Amíg a csapatok pihentek, az eddigi találkozókhoz hasonlóan nagy show-t rendeztek a szervezők, a betétprogramok mellett is folyamatosan szólt a zene és gyakorlatilag megállás nélkül tapsolt és énekelt a közönség.

A második játékrész elején Ancsin és Bodó átlövését is blokkolták a franciák, közben pedig Mikler védett, de aztán Bodó újabb lökete már pontos volt. Felpörgött a mérkőzés, mindkét oldalon jöttek a gólok, a nagyon egységes és szívósan küzdő magyar csapat pedig 13-14-nél egy gólra zárkózott fel. Egy perrcel később viszont már megint három találat volt a különbség. 16-16-nál jött össze az egyenlítés, a második félidőre beállt Ancsin bő tíz perc alatt négy gólnál tartott. Lékai vezetéshez juttatta a magyar csapatot, Mikler pedig ziccert fogott, erre jött a francia időkérés. Egy 8-2-es sorozat végén kétgólosra nőtt a magyar előny Imre Bence jóvoltából, aztán francia zárkózás után újabb időkérés következett. A hazaiak egyenlítettek, de Lékai lőtt láb között gólt. Nem sokkal később viszont már a franciák vezettek és ekkor a magyar kapitány kért időt.

Hatalmas küzdelem zajlott a pályán, a lelátón pedig a hazai szurkolók egy percre sem lankadtak, a magyar csapat azonban szívósan küzdött. Kiállítás nélkül jutott el a hajráig. Ezzel együtt a franciák újítani tudtak, az utolsó öt percet háromgólos előnyből kezdték, és ezzel a végéig már jól gazdálkodtak.

A magyar válogatott nagyszerűen küzdött, de a végén a franciák koncentráltabban játszottak.

A magyar csapatban Mikler Roland kilenc, Palasics Kristóf négy, a túloldalon Vincent Gérard 11 védéssel zárt. A franciáknál a Veszprémben játszót Hugo Descat öt, Ludovic Fabregas egy, Nedim Remili három gólt lőtt.

A két válogatott 41. egymás elleni mérkőzésén 18 magyar győzelem és három döntetlen mellett 20. alkalommal nyertek a franciák.

Kiemelt kép: Imre Bence (j) és Vincent Gerard francia kapus a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornája B csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország – Franciaország mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. augusztus 4-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)