Chema Rodríguez: Nem működött, amivel a támadójátékban készültünk

Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a védekezés rendben volt az olimpiai negyeddöntőbe jutásról döntő, franciák elleni vasárnapi csoportmérkőzésen, támadásban viszont nem működött, amivel készültek.

„Úgy gondoltuk, tudunk valami nagyszerűt alkotni, a negyeddöntőbe akartunk jutni. Öt jó mérkőzést játszottunk, de ez nem volt elég. Az ötből négyet elveszítettünk” – nyilatkozott a könnyeivel küszködve a spanyol szakvezető a 24-20-ra elveszített meccs után.

„Közel voltunk a franciákhoz, a dánokhoz, a norvégokhoz, az egyiptomiakhoz, de négyszer kikaptunk. És ezt nagyon nehéz feldolgozni, mert ezek a srácok elképesztőek, úgy dolgoznak, mint az őrültek, a faluban végig fókuszáltak maradtak, csak a mérkőzésekkel foglalkoztak és az utolsó meccs végéig kemény munkát tettek bele. És mindezek után ez nem elég.”

A kapitány magára vállalta a felelősséget.

„Talán az én hibám, mindaz, amivel támadásban készültünk, nem működött ma, komoly gondjaink voltak elöl” – ismerte el és egyben többször elnézést kért ezért.

„Ha úgy érzed, hogy jól dolgozol és van esélyed, de a végén még sincs semmi, az nagyon nehéz” – tette még hozzá.

Mikler Roland is arról beszélt, hogy szomorúak, mert nem sikerült továbbjutniuk.

„De azért meg nem lehetünk szomorúak, mert a csapat szerintem ma is megmutatta, hogy igenis megvan benne az az erő, meg teljesítmény, ami akár elegendő is lehetett volna a francia válogatott ellen” – fogalmazott. A Szeged kapusa hozzátette, hogy már csak azért is volt esélyük, mert a franciákban nem érezte az átütőerőt. Ezt szerinte ki lehetett volna használni.

„A végén talán ők egy kicsit szerencsésebbek voltak, mi akkor hibáztunk többet, amikor már rezgett a léc. De nagyon büszke vagyok a csapatra, a teljesítményre, és arra, hogy egy kicsit kivehettem a részemet ebből az olimpiából.”

„Ma eszembe jutott a 2004-es debütálásom, ami éppen a francia válogatott ellen volt, és az, hogy most, 2024-ben fennált az a lehetőség is, hogy ellenük fogok elbúcsúzni a válogatottságtól. Hát sajnos ez lett a mondat vége” – utalt arra a 39 éves kapus, hogy mivel kiestek, ez volt az utolsó mérkőzése a nemzeti csapatban. Végül köszönetet mondott, hogy része lehetett ennek az együttesnek.

Bánhidi Bence úgy vélekedett, a kulcsmomentum az volt, amikor a második félidőben két góllal vezettek és nem sikerült növelniük az előnyt.

„Emberelőnyben támadtunk, sajnos nem sikerült belőle gólt lőni. Azt gondolom, ha azt belőjük, akkor lehet, hogy ez a mérkőzés más lett volna. Nagyon sajnálom, mert mindent megtettünk az utolsó pillanatig, de ennyi volt ma bennünk. Az ötödik mérkőzésen kemény hajtás volt, végig szenvedtünk, végig küzdöttük a hatvan percet” – nyilatkozott az interjúzónában a Szeged beállója.

Ő is úgy látta, hogy a védekezés jól működött és a kapusteljesítmény jó volt.

„Támadásban nagyon sok hibával játszottunk. Jól védekeztek a franciák, a kapusuk jól védett, a mai mérkőzésen a probléma támadásban volt” – szögezte le. „A lelkiismeretem tiszta, mert mindent megtettünk annak érdekében, hogy továbbjussunk. Egy pici hiányérzetem van az egyiptomi meccset illetően. Ha ott nincs az első 15 perc, akkor lehet, hogy most az olimpia folytatódna számunkra.”

Nikola Karabatic, a franciák 40 éves sztárja – aki kiesése esetén most búcsúzott volna a válogatottól -, úgy összegzett: nehéz mérkőzés volt, ahogy számítottak is rá.

„Mindkét csapat azért játszott, hogy folytathassa a tornát, tisztában voltunk vele, hogy ez nehéz lesz. A magyar csapatban komoly minőség van, ezt bizonyította is ma. Nagy nyomás nehezedett mindkét együttesre, de mi nagyon erősek voltunk védekezésben” – mondta. Úgy folytatta, egyik csapatnak sem ez volt a legjobb játéka, ez így szokott lenni az ilyen típusú mérkőzéseken.

A magyarok a B csoport ötödik helyén zártak, így összességében a tizedik helyen végeztek.

Kiemelt kép: Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornája B csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország – Franciaország mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. augusztus 4-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)