Bácskay Csenge már Los Angelesre koncentrál

A párizsi olimpián a női tornászok között ugráson 12. helyen végző Bácskay Csenge már a 2028-as Los Angeles-i játékokra koncentrál, és addig még a legendás Simone Biles edzőjével is együtt dolgozik majd.

A 21 éves magyar tornászé volt a legjobb női szereplés a francia fővárosban, mivel ugráson a harmadik számú tartalék volt, úgy, hogy sérülten érkezett a játékokra.

„Egészen az ugrás fináléig edzettem. Nem volt könnyű a mögöttem lévő időszak, hiszen az olimpia előtt részleges bokaszalag-szakadást szenvedtem. Nagyon sok támogatást és biztatást kaptam. Az edzőmmel, Draskóczy Imrével sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet így felépíteni az olimpiát, és megcsináltuk”

– mondta a hazai szövetség vasárnapi beszámolójában Bácskay Csenge, majd a jövőjéről is szót ejtett.

„A sors úgy hozta, hogy Nebraskai után a Georgiai Egyetemen folytatom a tanulmányaimat, ahol Simone Biles edzőjével is együtt dolgozom, aki nem más, mint Cecile Canqueteau-Landi. Ezért is volt érdekes az, hogy például a párizsi finálé előtt, mint tartalék, nekem is be kellett melegítenem, és együtt nyújtottunk az immár hétszeres olimpiai bajnokkal, akivel váltottunk is pár szót” – nyilatkozta Bácskay, majd azt is elmondta, hogy az elit torna mellett az egyetemi versenyeken is sikerekre hajt, de fél szemmel már a 2028-as Los Angeles-i játékokra koncentrál.

„Párizsban olyan sok pozitív dolog történt velem a nehézségek ellenére, hogy meg is fogalmaztam magamban: a cél, hogy négy év múlva is ott legyek az ötkarikás játékokon” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Bácskay Csenge ugrásgyakorlata a 2024-es párizsi nyári olimpia nõi tornászbajnokságának selejtezõjében a Bercy Arénában 2024. július 28-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)